مريم بندق

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في كلمة سموه في العشر الأواخر من رمضان الى الحكومة للاهتمام بالشباب وتعليمات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، علمت «الأنباء» أن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان يعكف الآن على إعداد القرارات واللوائح التنفيذية للأسواق الموسمية في الكويت والتي تتضمن الضوابط والشروط المنظمة لهذه الأسواق، مثلما توجد لائحة منظمة للأسواق العامة.



وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن هذه سابقة ستحدث لأول مرة، وسيتم بمقتضاها منح الشباب والشابات الراغبين في عرض بضائع أو صناعات او إنتاجات معينة رخصا تجارية لمدة 3 أيام، حيث تنظم هذه الأسواق في مواسم معينة.



وأضافت المصادر أن تنظيم مثل هذه الأسواق ومنح الراغبين في المشاركة فيها رخصا تجارية سيؤدي الى توفير الاجراءات التنظيمية ودعم الشباب وتوجيههم وإيجاد مصادر دخل لهم.



وأكدت المصادر ان مشاركة الشباب في هذه الأسواق الموسمية التي قد تكون مدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام تعد مجالا حقيقيا لتدريب الشباب تدريجيا على العمل الخاص وصقل شخصياتهم ومن ثم تنمو لديهم القدرات والرغبة في تبني مشروع صغير من خلال الحصول على رخصة متناهية الصغر لمزاولة نشاط معين في السكن الخاص ومن بعدها يستطيع الشباب تحمل متطلبات تنفيذ مشروع صغير أو متوسط بدعم صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يؤدي الى تحريك العجلة الاقتصادية.



وأشارت المصادر الى أن تنظيم الأسواق الموسمية بلائحة صادرة من وزارة التجارة والصناعة يهدف ايضا الى استفادة الشباب من الإرشادات والتوجيهات التي ستوفرها الجهات المختصة مثل وزارة التجارة والصناعة، البلدية، الإدارة العامة للإطفاء، وزارة الصحة وغيرها من الجهات المختصة.