بحث المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد مع قيادات قطاعي المكافحة والوقاية امس الخميس تفاصيل الحوادث الكبرى التي وقعت اخيرا في البلاد وسبل الوقاية منها لاسيما انها استنزفت طاقات وجهود رجال الإطفاء إضافة إلى الخسائر المادية التي خلفتها هذه الحوادث.



وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في بيان صحافي ان الإجتماع تركز على تعزيز التعاون بين قطاعي الوقاية والمكافحة وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة بشكل عشوائي على مدار الساعة لرصد المخالفات وإزالتها حتى تصبح هذه الأماكن آمنة بعد تطبيق جميع الإشتراطات الوقائية.



ونقل البيان عن الفريق المكراد دعوته خلال الإجتماع إلى عدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين "بمسطرة واحدة" مؤكدا ان الهدف هو حماية الأرواح والممتلكات أولا وحماية أرواح رجال الإطفاء ثانيا كونهم أول المتضررين في حالة اندلاع الحرائق ولتعاملهم معها ببسالة وإقتدار.



وذكر ان المكراد طلب من قيادات الإطفاء توزيع الأدوار وفق الخطط والإستراتيجيات للعمل بشكل منظم لرفع مستوى الإستجابة الفنية عبر التعامل مع الحوادث الكبرى بإحترافية.



وحضر الإجتماع نائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ‏ونائب ‏المدير العام لقطاع الوقاية بالوكالة العميد خالد فهد ومدراء الإدارات والمراقبين ورؤساء المراكز والأقسام في قطاعي المكافحة والوقاية.