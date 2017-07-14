كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي العديد من الإنجازات خلال الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار صحتك أمانة حيث بلغ عدد مخالفات لائحة الأغذية ومخالفات لائحة المحلات والإعلانات 174 مخالفة .

وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة، رياض الربيع، أن الفريق قد نفذ العديد من الحملات التفتيشية على المحلات والمطاعم والأسواق المركزية والمخازن ومطابخ تجهيز المواد الغذائية خلال الحملة للتأكد من سلامة المادة الغذائية التي تقدم للمستهلك واستيفائها كافة الاشتراطات الصحية من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 174 مخالفة للائحة الأغذية، وغلق 9 محلات وإتلاف 36 طناً من المواد الغذائية التالفة إلى جانب إزالة 1023 إعلاناً مخالفاً من الشوارع والميادين والساحات تم وضعها قبل الحصول عليها قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية.