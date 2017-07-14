قال صندوق النقد الدولي، إنه وافق على صرف الحكومة المصرية 1.25 مليار دولار من قرض التسهيل المدد البالغ قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات ضمن برنامج خطتها الإصلاحية لدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف الصندوق في بيان صحفي مساء امس الخميس، أن مجلسه التنفيذي سمح بصرف الشريحة الثانية من القرض الذي تمت الموافقة عليه في شهر نوفمبر الماضي بعد الانتهاء من مراجعته الأولى لأداء الاقتصاد المصري.

وأوضح أن "برنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق سيساعد مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز نموها الشامل في مختلف المجالات".

من جهتها هنأت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، في بيان منفصل شعب مصر والسلطات على نجاحها في متابعة برنامجها الإصلاحي الطموح.

وأوضحت أن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الأولى للبرنامج تظهر دعم صندوق النقد الدولي القوي لمصر في جهودها لإصلاح اقتصادها، معربة عن ثقتها بأن هذه الجهود ستسفر عن نتائج إيجابية.

وأضافت أن "الحكومة المصرية والبنك المركزي اتخذوا التدابير المناسبة لكبح ارتفاع معدل التضخم وتقليل العجز في الموازنة ووضع الاقتصاد المصري على طريق الاستقرار والنمو".

وأعربت لاغارد عن سعادتها لاتخاذ الحكومة المصرية إجراءات لحماية الفقراء والفئات الضعيفة في المجتمع من خلال زيادة الإنفاق الاجتماعي.

وأشارت إلى تطلع البنك إلى مواصلة الشراكة مع مصر لمساعدتها على إطلاق إمكانياتها الاقتصادية وتحقيق نمو أعلى واكثر احتوائية تصل ثماره إلى جميع المصريين.