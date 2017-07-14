جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتانياهو، اليوم الجمعة، تناول أحداث المسجد الأقصى ،حيث طالب عباس نتانياهو بإلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين محذرا من تداعيات هذه الإجراءات أو استغلالها من أي جهة.وذلك بعدما قُتل ثلاثة فلسطينيين اطلقوا النار على الشرطة الإسرائيلية فجرا في القدس القديمة ما أدى إلى مقتل عنصرين منها.

وعبر عباس عن "رفضه الشديد وإدانته" للحادث الذي في المسجد الأقصى بحسب ما ذكرت الوكالة، مضيفة انه أكد أيضا "رفضه لأي أحداث عنف من أية جهة كانت، وخاصة في دور العبادة". وقالت الوكالة أن نتانياهو "طالب بتهدئة الأمور من جميع الأطراف".