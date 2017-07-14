أعلنت وزارة الكهرباء والماء، اليوم الجمعة، جاهزيتها لإيصال خدمة المياه العذبة إلى القطعة السادسة في منطقة الفنيطيس وذلك بعد الانتهاء من غسل الشبكة الخاصة بها وفحصها وتعقيمها.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بالوزارة، المهندس خليفة الفريج، في تصريح صحافي، حرص (الكهرباء) على إيصال خدمة المياه إلى المستهلكين في المناطق السكنية الجديدة مع تسهيل الإجراءات بما يعود بالنفع على عموم المستهلكين.

ودعا الفريج الراغبين في إيصال الخدمة للمنطقة المذكورة إلى مراجعة مكتب طلبات الإيصال بمنطقة الشويخ السكنية قسم إيصال المياه أو مكتب شؤون المستهلكين بمنطقة الفحيحيل لاستكمال إجراءاتهم.