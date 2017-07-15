أعلن مدير لجنة زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية محمد الهولي عن جملة من الإنجازات المميزة التي حققتها اللجنة خلال شهر رمضان المبارك، منها توزيع عدد 11 ألف وجبة إفطار صائم داخل الكويت.



وحرصت اللجنة هذا العام على تنفيذ مشروع سفرة إفطار سلوى، والذي من خلاله تقدم وجبات الإفطار للأسر المتعففة، فيقوم رب الأسرة بزيارة اللجنة وأخذ الوجبات اللازمة له ولأسرته ليتناول الجميع طعام الإفطار، فالأسر لديها سيدات كبيرة في السن، وكذلك أطفال صغار ونساء، ولا يستطيعون مزاحمة الرجال في ولائم الإفطار، لذا خصصنا لهم مشروع سفرة سلوى، والذي استفاد منه 7 آلاف شخص كما قمنا بتوزيع عدد 4 آلاف وجبة إفطار داخل الكويت في العديد من المناطق.

وأوضح الهولي أن اللجنة أقامت مشروع ولائم إفطار الصائم في دولة بنغلاديش بأكثر من 100 مسجد، حيث حرصنا على اختيار المناطق المزدحمة بالسكان ذات الدخل المحدود وتم توثيق الولائم «بالفيديوهات والصور» ونشرها بشتى منصات التواصل الاجتماعي الخاص باللجنة.

وتابع: بفضل الله لاقى مشروع حفر الآبار تفاعلا مميزا من المحسنين، حيث استقبلنا طلبات بحفر عدد 220 بئرا في كل من دولة باكستان وبنغلاديش، وجار التنسيق مع الجهات الخارجية المنفذة والمعتمدة من هذه الدول لاختيار الأماكن الاشد احتياجا لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي من خلاله نوفر الماء العذب الصالح للشرب للشريحة المستفيدة.

وبين الهولي أن اللجنة قامت خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع عدد 195 كوبونا غذائيا للأسر المتعففة داخل الكويت، حيث تعاقدت اللجنة مع إحدى الأسواق المركزية الخاصة بالمواد الغذائية وتم تقديم كوبونات غذائية للأسر المستحقة من خلالها يتم توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للأسر طوال الشهر الكريم وتتفاوت قيمة الكوبون تبعا لأعداد الأسر.



كما استفاد من زكاة الفطر عدد 500 أسرة داخل الكويت.



واختتم الهولي بحث أهل الخير دعم اللجنة ومساندتها في مشاريعها التعليمية والطبية والخيرية والإنشائية والدعوية والثقافية التي تقوم بها داخل وخارج الكويت.



للتواصل ودعم اللجنة الاتصال على: 55644001.