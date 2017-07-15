قدّمت الأمانة العامة للأوقاف مساهمات قدرها 420 الف دينار لتنفيذ مشروع ولائم إفطار الصائم داخل الكويت هذا العام 1438هـ/ 2017م من خلال مصرف ولائم الافطار تنفيذا لشروط الواقفين في الأمانة كعادتها السنوية، وذلك باتباع أسلوب الشراكة مع عدد من الجهات الخيرية لتنفيذ المشروع في كل مناطق الكويت، وهي: بيت الزكاة الكويتي، وجمعية النجاة الخيرية، وجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، وجمعية احياء التراث الإسلامي وجمعية الاصلاح الاجتماعي.

وقال مراقب إدارة المصارف الخاصة عبدالرحمن الصانع: ان الأمانة العامة للأوقاف لديها أوقاف مشروطة بصرف ريعها على إفطار الصائمين، والتزاما من الأمانة بتنفيذ شروط الواقفين بصفتها ناظرا على هذه الأوقاف، وسعيا منها إلى تنسيق الجهود وتعزيز الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الخيرية الكويتية، فقد أبرمت اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات الخيرية الكويتية لإقامة ولائم الإفطار وتقديم وجبات إفطار الصائمين في العديد من المساجد والمواقع طوال شهر رمضان الكريم، مبينا أن الأمانة العامة للأوقاف قدمت إلى بيت الزكاة مبلغ 200000 دينار، وإلى جمعية إحياء التراث الإسلامي 70000 دينار، وإلى جمعية الإصلاح الاجتماعي 70000 دينار، وإلى لجنة التعريف بالإسلام 50000 دينار، وإلى جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية 30000 دينار.

وأوضح أن الأمانة عقدت اجتماعا مع هذه الجهات اتفقت خلاله على أن تكون وجبات افطار الصائمين عالية الجودة وصحية كما ونوعا، مع التعامل مع شركات توزيع الأغذية والمطاعم التي لديها خبرات طويلة ولديها عدد مناسب من المشرفين للنظافة والاهتمام بالطعام أيضا.

وأكد على أهمية توصيل وجبات إفطار الصائم إلى جميع المساجد التي يكثر المحتاجون من ارتيادها والأماكن والمراكز المعروفة بتجمعهم، ووصولها إلى بعض المواقع التي لا تدخل ضمن خطط الجهات الخيرية، ومنها المستشفيات، ويشمل ذلك قيام ممثلي الأمانة بالزيارات الميدانية لهذه المواقع للاطلاع على حسن التنفيذ، ومتابعته واستطلاع آراء المستفيدين حول جودة الوجبات والخدمات.