وزعت الكويت 30 طنا من المواد الغذائية ومياه الشرب على اهالي الجانب الايمن من مدينة «الموصل» العراقية.
وقال مدير العلاقات العامة بمنظمة «روناهي» الخيرية صالح يوسف لـ«كونا»: ان المنظمة قامت بتوزيع المساعدات الكويتية والمقدمة من قبل «الجمعية الكويتية للاغاثة» على اهالي الاحياء المحررة من الجانب الايمن من مدينة الموصل شمالي العراق.
واضاف ان المساعدات تحوي 1000 سلة غذائية و2000 كرتون ماء شرب مبينا ان كل سلة غذائية تزن 30 كيلو غراما وتضم مواد غذائية ضرورية تكفي كل عائلة لمدة شهر.
واشاد يوسف بالمساعدات المقدمة من قبل الكويت التي بادرت بايصال المساعدات الى أهالي المدينة.