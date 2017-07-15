التسويق «الجماعي الدولي» و«القطاعي داخل الدول» من أهم الطرق الحديثة في التسويق السياحي

تطوير المطبوعات السياحية والاهتمام بإنتاج الأفلام الترويجية وعرضها في الأسواق السياحية

عاطف رمضان

اقترح رئيس قسم التوعية والمعلومات السياحية في وزارة الإعلام تامر سعود بشارة عددا من الطرق الحديثة والمثلى في التسويق السياحي للكويت.



وأضاف بشارة في تصريح لـ «الأنباء» أن استخدام مؤسسات جديدة لعملية الترويج السياحي أمر مهم للنهوض بهذا القطاع والارتقاء بالعرض السياحي.



وأشار إلى أن التسويق هو مرحلة مهمة في العملية الانتاجية في السياحة التي تتم بين طرفي العملية وهما «المكان السياحي والسائح»، موضحا أنه بالرغم من وجود المقومات الحضارية والأثرية والدينية، ومقومات الجذب السياحي الأخرى لكن ما ينقصها هي السياسات والإجراءات السياحية التسويقية الكفيلة بدعمها ونجاحها لغرض تأدية الواجب المطلوب وبالدرجة الاساسية الجانب الاجتماعي والاقتصادي يعملان معا وعلى مستوى واحد لتحقيق نتائج افضل في عملية التسويق السياحي وفي دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي المهم في الكويت.



ولفت بشارة إلى أن اهم الطرق الحديثة في التسويق السياحي تتمثل فيما يلي: اولا: التسويق الجماعي الدولي: وهو اتحاد مجموعة من الدول الاقليمية المتجاورة في حملات تنشيطية وتسويقية واعلانية واسعة كما هو في اتحاد مجموعة دول من جنوب شرق اسيا «سنغافورة وتايلند وهونغ كونغ» في جناح واحد في سوق السفر العالمي في لندن من كل عام الذي يعتبر احد اهم المعارض السياحية في العالم وقد حققت هذه التجربة الفريدة زيادة في حركة السياحة الدولية لهذه الدول.



التسويق محلياً وعن الطريقة الثانية، قال بشارة إنها تتمثل في التسويق القطاعي داخل الدول، مضيفا: برز هذا النوع من التسويق في بعض المناطق السياحية داخل حدود الدولة، فالتسويق السياحي ينقسم الى قسمين وهما:



(أ) تسويق عام للدولة، (ب) تسويق لمنطقة او قطاع كبير، مضيفا أن من الأمثلة على ذلك تسويق لبعض الدول كالبرتغال تحت شعار «البرتغال دافئة بطبيعتها» في حملة اعلانية واسعة وكذلك في حملات اعلانية اخرى تحت شعار «أهلا بالعالم» وهناك اقاليم عديدة في دول العالم استغلت انعقاد سوق السفر العالمي في لندن لتنظيم حملات ترويجية من اجل اقناع السياح بزيارتها كإقليم أونتاريو بكندا وكاليفورنيا بأميركا في شكل اعلانات جميلة ولها موقعا على شبكة الانترنت.



ثالثا: التسويق من خلال الدعاية والاعلان:



أ ـ من خلال الدعاية: تهدف الدعاية السياحية التقريب بين العرض السياحي والطلب السياحي بحيث تؤدي الى ايجاد طلب سياحي على الامكانات السياحية المعروضة من قبل السائحين المحليين والدوليين سواء كان ذلك بالصور او كان عبر النشرات والكتيبات والملصقات او المجلات السياحية.



ب ـ من خلال الإعلان: يعتبر الاعلان احد اهم الطرق الحديثة في دعم وتنشيط المنتج السياحي وذلك عن طريق وسائل الاعلام ويكرر الاعلان من وقت لآخر لتحقيق الهدف منه داخليا وخارجيا وكذلك استخدام الشعارات الجذابة التي يصممها خبراء متخصصون وشركات الاعلان ويتم استخدام عبارات وشعارات جميلة بكلماتها وتصاميمها.



فمثال على ذلك ـ اسيا الحقيقية ـ ماليزيا، أو زر ماليزيا 2017، ويحلو للماليزيين ان يطلقوا على بلادهم اسم «اسيا الحقيقية» فهي تمثل مختلف الاعراق والقوميات الآسيوية.



ومن أمثلة استخدام عبارات وشعارات جميلة بكلماتها وتصاميمها ما يلي:



- اكتسف دبي - الامارات العربية المتحدة.



- شاهد اميركا - الولايات المتحدة الاميركية.



- اتمنى لو كنت في مصر - جمهورية مصر العربية.



- افتح عينيك على الهند - الهند.



- لو كان السفر حبك فالبرازيل هي قدرك - البرازيل.



- دافئة بطبيعتها - البرتغال.



- ابتسم فأنت في الاردن، أو ياهلا بالضيف - الاردن.



- جدة غير - المملكة العربية السعودية.



وأضاف بشارة ان الطريقة التسويقية الرابعة هي التسويق الالكتروني، وذلك عبر شبكة الانترنت وتعنى الترويج على أوسع نطاق وامكانية الوصول الى كل بلد وكل بيت في العالم وسرعة ايصال المعلومة وسهولة بثها واعلانها ما يسهل اتخاذ القرار ويفتح اوسع الافاق امام حركة السياحة الدولية.



وقال بشارة ان تزايد عدد مستخدمي شبكة الانترنت في العالم بدرجة كبيرة جدا يصل الى عشرات الملايين، ما يجعل شركات السياحة والفنادق والطيران تتسابق على استخدام الشبكة للوصول الى هؤلاء العملاء.



وبين ان الخبراء يدرسون امكانية حماية المدفوعات التي تتم عن طريق بطاقة الائتمان تفاديا لانهيار تجارة العالم الالكترونية التي يبلغ حجم اعمالها عشرات المليارات من الدولارات.



استخدام الإنترنت



وأشار بشارة الى ان دخول وكالات السياحة والسفر عالم الانترنت يمثل تطورا ايجابيا لهم وتحديا في نفس الوقت من خلال ما يلي:- تطوير ادائهم عن طريق طرح برامجهم على شبكة الانترنت بشكل جميل وجذاب واكثر اثارة.



- التطوير المستمر والدائم لتحديث المعلومات وعرضها بشكل مثير ضمانا للتعامل معها على اوسع نطاق وخاصة مع تزايد عدد المتعاملين مع شبكة الانترنت يوميا.



- اهمية عقد الدورات التدريبية المستمرة للعاملين في قطاع السياحة بشكل خاص ووكالات السياحة والسفر بشكل عام وكيفية توظيف شبكة الانترنت في الرويج السياحي بهدف تحقيق عائد اكبر باقل تكلفة تسويقية ويتم من خلال هذه الدورات التعرف على ما هية التسويق الالكتروني وكيفية اكتساب عملاء جدد وكذلك معرفة تصميم المواقع على الانترنت باقل تكلفة واعلى كفاءة وابرازه بطريقة اكثر شهرة في الاسواق السياحية العالمية وتحقيق التكامل بين التسويق الالكتروني والتسويق العادي.



- ان عملية اعداد الموقع الالكتروني تكون اكثر اقتصادية ولا حاجة لمكاتب عديدة وكذلك لا حاجة لعدد كبير من العاملين في الادارة والتنظيم.



- التسويق الالكتروني اكثر فاعلية واكثر ربحا.



- التسويق الالكتروني يجعل التواصل مع الشركاء والعملاء اكثر فاعلية ويسهل تبادل المعلومات مع الشركاء.



- التسويق الالكتروني يوفر الوقت والجهد للزبائن فالاسواق الالكترونية تفتح على مدار الاربع والعشرين ساعة من كل يوم ولا يتطلب الجهد لشراء المنتجات.



وأضاف بشارة: خامسا: تحقيق اقصى فاعلية لوسائل تنشيط المبيعات وزيادة حجم التعاقدات على البرامج السياحية وهي:- المشاركة في المؤتمرات والندوات السياحية وغير السياحية لعرض امكانيات وقدرات شركات السياحة والسفر على تحقيق الاشباع السياحي المطلوب.



- المشاركة الفعالة في المعارض السياحية لاجراء الاتصالات بالوكلاء السياحيين وللتعرف على احتياجات السوق السياحي والتعرف على الخدمات السياحية التي تقدمها شركات السياحة المنافسة.



- المشاركة في الاسواق التجارية الدولية باعتبارها من اهم وسائل تنشيط المبيعات السياحية حيث يتواجد عدد كبير من البائعين والمشترين في هذه المعارض وكذلك الزائرون الذين لهم اهتمامات سياحية ايضا.



- المهرجانات السياحية والمسابقات وجوائز الحفلات تعتبر من اهم وسائل تنشيط المواسم السياحية وعوامل الجذب السياحي.



- أهمية المشاركة الدائمة والتواجد الفعال في المعارض والاسواق العالمية السياحية كسوق السفر العالمي في لندن الذي يقام في شهر نوفمبر من كل عام ومعرض سوق السفر العربي الذي يعتبر من اهم المعارض المعنية بقطاع السياحة والسفر في المنطقة العربية حيث تتبارى المؤسسات السياحية والفندقية لعرض افضل ما لديها من خدمات وتسهيلات في هذا المعرض وقد اقيم المعرض الاخير في مدينة دبي في دولة الامارات العربية الشقيقة السوق المتوسطية للسياحة والسفر في شهر سبتمبر بالقاهرة وسوق السفر الاسباني في يناير ومعرض السياحة والسفر العربي الدولي في بيروت في ابريل اضافة الى العديد من المؤتمرات والمعارض السياحية الاخرى.



- اهمية مساهمة قطاع السياحة في البرامج الاجتماعية والخدمية والمشروعات البيئية لخدمة المجتمع.



- الاهتمام بالرحلات التعريفية كأحد عوامل النشاط السياحي وذلك لجذب الاتحادات والمنظمات السياحية الدولية ومنظمي الرحلات العالمية والشخصيات الاعلامية والكتاب والصحافيين ورجال الاعلام ووجوب مشاركة القطاع الخاص مع قطاع السياحة.



- تطوير المطبوعات السياحية التي تعد من ادوات النشاط السياحي خصوصا من حيث اللغات والتصميم والاخراج ومحتويات النصوص والصور المرفقة وكذلك الاهتمام بانتاج الافلام الترويجية وعرضها في الاسواق السياحية.



ولدى حديثه عن الطريقة السادسة الحديثة للتسويق السياحي لفت بشارة إلى مقترح قسم التوعية والمعلومات السياحية عن الاشكال الجديدة لمؤسسات البيع والترويج السياحي فمنها على سبيل المثال:



- منظمو سياحة المؤتمرات لتغطية الطلب المتزايد على سياحة المؤتمرات.



- تنظيم رحلات داخلية وخارجية للشركات الكبيرة وبأسعار تشجيعية بالاستعانة مع منظمي الرحلات وكذلك اتحاد مكاتب السياحة والسفر.



- وكالات سياحة رجال الاعمال حيث تقوم وكالات سياحية متخصصة لخدمة رجال الاعمال لمعدل انفاقهم المرتفع والتي تعتبر قليلة جدا ومحدودة بالكويت.

الطرق المثلى لتسويق الكويت سياحياً

- قال بشارة ان هناك طرقا مثلى لتسويق الكويت سياحيا تتمثل فيما يلي:

- قيام شركات متخصصة في الاعلان والتسويق السياحي التي تنظم الحملات الاعلامية.

- استحداث اسواق سياحية جديدة للتسويق السياحي.

- استحداث القنوات الترويجية الحديثة كاستخدام اجهزة الفيديو والاقراص المدمجة «cd».

- التوسع في اقامة مواقع خاصة بالمقاصد السياحية على شبكة الانترنت للتعريف بالمنتج السياحي لكل مقصد.

- الاعتماد على الانترنت كأداة توزيع ووسيلة الاعلان والدعاية في عرض كل الخدمات السياحية والفندقية.

- الاعتماد على شركات متخصصة في التسويق السياحي لعرض اسعار مخفضة لغرف فندقية على المواقع الالكترونية.

- الاستفادة من الخبراء في مجال التسويق السياحي سواء داخل او خارج الكويت عند اعداد الخطط التسويقية.

- عرض برامج سياحية مخفضة وارسالها عن طريق البريد الالكتروني الى العملاء.

- التوسع في اثراء العروض السياحية بنشاطات اخرى كالبطولات الرياضية وغيرها من الاحداث الاخرى.

معوقات تعترض خطط التسويق والترويج السياحي الحكومية

اكد بشارة ان هذه المعوقات تتبلور في عدة ظواهر اهمها:

- محدودية الاعتمادات والاجراءات الروتينية في الاتفاق واتخاذ القرارات.

- عدم توفير الخبرات والتخصصات المطلوبة في قطاع السياحة.

- قد لا تقوم أجهزة تتسم بالكفاءة بتنفيذ ذلك بل تدخل المحاصصة.

- لا تتم متابعة التنفيذ وتقييم النتائج بشكل علمي وسليم.

- عدم وجود استراتيجية او خطة تسويق منذ البداية وانما تنفذ بعض الانشطة السياحية والاجراءات بشكل تقليدي دون هدف او اصول او تقييم، لذلك لا يكون لانشطتها ونفقاتها جدوى تذكر.

- عدم الاستفادة من دول الجوار في تجربتهم السياحية للوصول الى بنية تحتية سياحية سليمة.