زراعة الصيف في الكويت غير مُجدية أو مُربحة.. والمستورد يغرق أسواقنا

الشمس أفضل مُعقّم للتربة الزراعية الموبوءة بالديدان والأمراض والآفات

نُخزن تقاوي البطاطا المحلية من مايو حتى نزرعها في أكتوبر

ننشغل كثيراً بالحفاظ على حياة أشجار المزرعة.. صيفاً قال الأقدمون «خير مكان في الدنيا سرج سابح»، وانا اقول ومن منطقة العبدلي الزراعية على الحدود الكويتية ـ العراقية ان خير مكان في الدنيا ارجاء مزرعتي وسط المنطقة الذهبية في جنوب العبدلي الزراعية، لذا فإني باق فيها أزرع وأُعمِّر كما كنت من قرابة ثلاثين عاما انا واخوتي ومنهم اخي الكبير سعود تيعان البغيلي الذي يعتبر ومنذ سنوات عديدة مضت اكبر مزارع يزرع وينتج بطاطا المائدة في ام نقا في العبدلي وامين صندوق الاتحاد الكويتي للمزارعين الاسبق، فهو يزرع البطاطا مرتين في السنة الواحدة، مرة مبكرة من التقاوي المخزنة التي يأخذها من إنتاجها آخر شهر مايو ويحفظها مبردة حتى يزرعها في اكتوبر، ومرة ثانية من التقاوي المستوردة التي يشتريها من شركات زراعية محلية ويزرعها في يناير، لذا تجد مزرعته دائمة التسويق من البطاطا. ووفق تجربة البغيلي في زراعة بطاطا المائدة بتوسع، فإن الزراعة المبكرة تعطي سعرا أفضل لأنها قليلة والسوق المحلي يبيها، فالسعر الجيد الذي يبيع فيه المزارع البغيلي البطاطا خلال اشهر يناير وفبراير وديسمبر يعوضه عن كميات انتاج تقاوي البطاطا المخزنة في البرادات داخل الكويت لنحو خمسة او ستة اشهر من مايو حتى اكتوبر تقريبا. وفي هذا الصدد، يقول المزارع سعود البغيلي لـ «الأنباء»: كنا نبيع صندوق البطاطا من المزرعة المبكرة بنحو دينار، لكننا نضطر لبيع انتاجنا من الزراعة العادية او التقليدية بنصف هذا المبلغ، بل وبربع دينار في أحايين كثيرة، والسبب كثرة الانتاج الكويتي من البطاطا من شهر ابريل حتى آخر مايو تقريبا، لكن الانتاج الغزير من تقاوي البطاطا المستوردة يعوضنا عن تدني السعر، يعني لكل من الزراعتين المبكرة والعادية مزايا وعيوب، لذا فأنا أزرع مرتين في السنة الواحدة وسأظل ازرع البطاطا وبتوسع، رغم معاناتنا بسبب قلة العمال وقلة المياه المعالجة التي تصل مزرعتي هنا في ام نقا. مزرعتي معمورة.. ميسورة وعودة على بدء، يقول أخوه المزارع سعد تيعان البغيلي: كما قلت لك يا بوعصام، مزرعتي عزيزة علي وغالية على قلبي، وهي المكان المفضل لي حتى في اشهر الصيف دائم زيارتها والعيش فيها يوما او يومين من الاسبوع، مع انني لا ازرع طيلة اشهر الصيف، فقط احاول مع عمالي القلائل الحفاظ على حياة المزروع فيها من نخيل وعلف اخضر لإطعام أغنام المزرعة وحيواناتها المختلفة، والحمد لله أشعر بأن مزرعتي المتواضعة ممطورة ومعمورة وميسورة، وهذا رضا من الله علينا. فالزراعة في اشهر الصيف القائظ في بلادنا اقصد اشهر 6 و7 و8 عذاب في عذاب، فهي تحتاج الى جهد ووقت ومال كبير وكثير، والسوق غالبا غير مجد لأن الواردات الزراعية والغذائية من الخارج تكثر في أسواقنا وتنافس مثيلاتها المحليات إن وجدت كالطماطم مثلا، فالطماطم في بلاد الشام محصول صيفي وانتاجها في الصيف عند الاردنيين والسوريين واللبنانيين وحتى عند المصريين غير مكلفة، كما هو حال انتاجها عندنا في اشهر الصيف، اذ يلزمها تبريد وماء عذب كثير، فلماذا كل هذا العذاب؟ دعونا نريح ارضنا ونجعل الشمس بحرارتها العالية تلفحها كي تفلح ونفلح في زراعتها مع بداية شهري سبتمبر واكتوبر، وفيهما بداية موسمنا الزراعي في الكويت، فالشمس اكبر معقم للتربية الموبوءة بالآفات والديدان والامراض، فلنستفد بما حبانا الله به من شمس قوية في اشهر الصيف للتخلص من آفات تربتنا الزراعية التي زادت في السنوات الاخيرة بشكل مقلق. وجوه «شرحة» وأرض «برحة» وخضرة نضرة المهم يعود المزارع سعد البغيلي ليوضح انه سيتمسك بمزرعته سواء كان سعر مترها 1 دينار او 10 دنانير، ولن يرضى عنها بديلا لا في الشقايا ولا في غيرها من مناطق الكويت الاخرى، وهو يقول هذا الآن، وكان يود ان يقوله لـ «الأنباء» منذ مدة طويلة عندما كثر الكلام عن نية الدولة سحب مئات من مزارع العبدلي لاستثمارها نفطيا او في استخراج الغاز منها، وانتقد المزارع البغيلي بعض الاقلام والافواه التي تتحدث عن انهيار اسعار الاراضي في منطقة العبدلي الزراعية، مبينا ان وراء هذه الاقلام والافواه بعض تجار الكويت الذين يريدون ان نيأس نحن المزارعين لنتخلص من اراضينا ونبيعها لهم بأسعار بخسة، وبعدها سواء أرادتها الدولة او لم تردها يضاعفون سعرها او يحصلون على اسعار عالية تثمينا لها، لذا فأنا باق وأدعو غيري من مزارعي العبدلي للبقاء وعدم الالتفات لدعوات بيعها او التنازل عنها للغير، وبالنسبة لي فمزرعتي الشرحة البرحة ذات الخضرة النضرة لا تقدر بثمن.. حتى لو كنت مجرد حائز لها وليس مالكا كما يقول، فهي مثل ابنتي عزيزة علي لا يمكن ان أتركها، في السراء والضراء، فهل وصلت الرسالة؟آمل لتسكت الاقلام والافواه التي دأبت في الفترة الاخيرة على التحدث عن انهيار اسعار الاراضي في العبدلي واستمرار هذا الانهيار، فالاسعار لا تهمنا ولن تهمنا، المهم ان نبقى منتجين نافعين لبلادنا وأهلينا، وان نعيش اوقاتا بهيجة سعيدة مع اخواني واصدقائي فيها، هذا هو الهدف السامي والغاية الطيبة من وجودنا هنا.

الجريوي: «مافيا سوق» الصليبية تسرق المزارعين!

اشتكى المزارع عدنان الجريوي من الخسائر المتلاحقة التي يتكبدها من عمله الزراعي الانتاجي المثمر في مزرعته بالوفرة، وقال في حديثه المختصر لـ«الأنباء» انه ينزل ومنذ عدة اسابيع اجود انواع البطيخ الاصفر (الشمام) الى سوق «الفرضة» في الصليبية للتحريج عليه فيباع بسعر لا يكاد يغطي تكلفة انتاجه ونقله الى هذا السوق المخصص لبيع المنتج المحلي وحساب الدعم الحكومي عليه، والطامة ليست هنا فقط، ولكن في اسواق بيع هذا المنتج المحلي الطازج، حيث تجد سعر بيعه للمستهلكين بأضعاف اضعاف سعر مبيع المزارعين او النقل.

بعبارة ادق: سعر شراء مافيا سوق التحريج في الصليبية لهذا المنتج المحلي، فقد اضطررت لبيع صندوق كامل للبطيخ الاصفر الرائع فيه حوالي ست بطيخات او شمامات كما يسمونها اهل الشام بحوالي 400 فلس، وفي سوق الجمعية التعاونية او السوق المركزي للخضار والفواكه يشتري المستهلك الواحدة منها بـ400 فلس تقريبا، أليست هذه سرقة لمنتجات المزارعين الكويتيين في عقر دارهم؟! وأكل المسروق حرام.. فلا تطعموا المستهلكين حراما،، خمسة وعشرن سنة واكثر والجهات المعنية عاجزة عن التخلص من سراق او بلفظ ادق «مافيا» سوق بيع المنتج الزراعي المحلي في الكويت.. غير معقول!

سقّالة حديدية للوصول إلى النخلة العالية بسهولة وأمان

كانت النخلة المثمرة، وما زالت، تحظى باهتمام أهل الخليج وشبه الجزيرة العربية لأهميتها في تغذيتهم وتحقيق جزء من أمنهم الغذائي، لذلك فإن لهذه الشجرة العريقة أبحاثها وجمعياتها ومتخصصيها ومحبيها ومؤلفي كتبها وأصدقائها. وحتى تجار ثمارها في مراحلها المختلفة.. قديما وحديثا.

ومن المهتمين بالنخلة المثمرة الزراعي الكويتي أحمد بورحمة وفق مشاهدتنا للنخيل المثمر في حديقة بيته بالرحاب، فقد اجتهد هذا الرجل الهاوي للزراعة بوجه عام وزراعة النخيل بوجه خاص في صنع أو تجهيز سقالة حديدية لتسهيل ركوب النخلة العالية والقيام بمراحل خدمتها طوال العام ابتداء من تنظيف النخلة وانتهاء بجمع ثمارها مرورا بتلقيحها.

وتتميز هذه السقالة بأنها من الحديد القوي الراسخ بأطوال مختلفة تصل الى ثلاثة أمتار ارتفاعا ومترين عرضا، مع عرض دواسات داير النخلة بحوالي ستين سنتيمترا وخشب هذه الدواسات 18 ملم، والسقالة سهلة التركيب والفك وقابلة للتخزين بعد الانتهاء من جمع المحصول.

وللسقالة قواعد من القلفنايز لمساواتها مع الأراضي غير المستوية ويوجد سور خارجي أعلى السقالة لأمان مستخدميها ووجود مثبت للأقدام عليها.

وأضاف الزراعي بورحمة: ان هذه السقالة تحل مشكلة صعود النخلة الطويلة وخدمتها دوما وتسهل جني ثمار النخلة العالية والحصول على حاجة الأسرة أو المزارع من ثمارها وفق حاجته أو حاجة السوق اليومية، مذكرا بان عتق ثمرة النخلة لا ينضج كله في وقت واحد، الأمر الذي يلزم صعودها أكثر من مرة أسبوعيا، وفي حال نصب هذه السقالة حول جزع النخلة يتحقق الصعود بسهولة ويسر وأمان، فكثيرا ما يشوف صاحب النخلة أولاده الشجرة البرحية ـ مثلا ـ ويشتهي بعض ثمارها، لكنه لا يقدر لطولها أو علوها، ألم يقولوا: «أكل البلح حلو لكن النخل في العالي»، نحن حللنا هذه المشكلة أو المعضلة.

وعبر هذه السقالة أو بواسطتها يمكن لصاحب النخلة المثمرة الباسقة ان يصعد اليها أو يصل لثمارها يوميا، وبالتالي يأكل من ثمارها أو يقدم ثمارها لرواد ديوانيته طازجة نضرة.. نظيفة.. وأكد أبو فواز ان أهل الخليج يعزون النخلة ويعتبرونها مثل عيالهم.. غالية.. وختم أبو فواز حديثه لـ «الأنباء» ان السقالة صنعت لتستخدم بأمان ونظافة ولسنوات طويلة.. مع ضمان فعلي.

ولا يحتاج تركيب قطعها الحديدية الثلاثين سوى ساعة زمنية واحدة من قبل عاملين اثنين، ولكونها ملتفة حول ساق النخلة فإنها لا تشغل حيزا مكانيا كبيرا ولا تضايق المشاة من جوانبها الأربعة، وفي حالة نصبها ليلا فإن لونها العاكس وما يمكن تثبيته عليها من إشارات يدل على وجودها، فيتجنبها المارة من أمامها أو خلفها ركوبا أو مشيا!

الزراعيون الأوائل

المرحوم عبدالله محمد الجلال السهلي

كان المرحوم عبدالله محمد الجلال السهلي يحب عمله الزراعي كثيرا، لكن بصمت وبعيدا عن البهرجة الاعلامية، فقد امضى عدة سنوات أوائل التسعينيات مزراعا منتجا هو واخوانه في مزرعة ابيهم المرحوم محمد الجلال السهلي وعضوا في مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين، تاركا انجازاته تتحدث عنه الى ان توفاه الله قبل نحو عامين.

والمرحوم عبدالله الجلال من اسرة مشهود لها بإخلاصها للزراعة وتفانيها فيها منذ بداية تأسيس منطقة الوفرة الزراعية، فأعمامه مشبب وسعود وسعد من مؤسسي هذه المنطقة الجنوبية النائية واخوانه ناصر رئيس جمعية الوفرة الزراعية وخالد كانوا ومازالوا ذوي أياد خضراء في ربوع الوفرة، لكنهم لا يحبون الظهور، فهم يمشون على رمل الوفرة، فلا يسمع صوتهم ولكن اثرهم واضح فيها وعليه مزراع ودواوين فاخرة مفتوحة لزوار الوفرة وافدين كانوا او مواطنين.

مجرد سؤال.. لوزارة الشؤون

كيف يوجد في الكويت اتحاد للجمعيات التعاونية الانتاجية الزراعية والثروة الحيوانية وفي الوقت نفسه اتحاد للثروة الحيوانية؟ وبالنسبة لاتحاد الثروة الحيوانية الأخير، هل هو مصرح رسميا.. كيف.. ومتى.. ومن هم أعضاء مجلس إدارته الحالي؟ وهل تعقد جمعية عمومية له وتجرى انتخابات فيه.. ومتى وأين؟!

دعوة.. لجمعية الوفرة الزراعية

نتائج انتخابات اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية

عقد اتحاد الجمعيات التعاونية الانتاجية الزراعية اجتماع الجمعية العمومية في مقره بالشويخ، بحضور اعضاء الجمعية العمومية ممثلي الجمعيات ومندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة ثامر محمد العازمي الذي رحب بالحضور وألقى كلمة استعرض فيها ما تحقق من الانجازات والخطط والمشاريع المستقبلية.

بعدها تمت مناقشة التقرير والمصادقة عليه، كما جرت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والتصديق على الميزانية العمومية والحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2016 وتم تعيين مراقب حسابات الاتحاد لعام 2017.

وبعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية، تم عقد اجتماع بمقر ادارة الاتحاد في الشويخ حيث تم تشكيل الهيئة الادارية بالتزكية على النحو التالي:

- راشد مهدي العازمي رئيس مجلس الادارة.

- احمد عبدالله الحصم الرشيدي نائب رئيس مجلس الادارة.

- جابر هنداس جابر الرشيدي امين السر.

- ثامر محمد العازمي امين الصندوق.

وفي وقت لاحق وبناء على قرار حل مجلس ادارة جمعية الوفرة الزراعية التعاونية وتعيين مجلس ادارة جديد مكون من تسعة اعضاء، تم ترشيح عضوين جديدين من مجلس ادارة الجمعية المعين هما طلال مرزوق مثغي الصواغ ومساعد عبدالرحمن الكوس.

الفريح: أعمدة إنارة الوفرة والعبدلي مصيدة للسيارات!

عبّر الخبير الزراعي وعضو مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة الأسبق محمد ابراهيم الفريح عن تعاطفه مع أسرة الشابين الزراعيين المصريين اللذين توفيا حرقا وسط طريق عبدالرحمن الفلاح في العبدلي قبل حوالي اسبوعين، مبينا اهمية معالجة مشكلة تقارب أعمدة الإنارة من طرق الوفرة والعبدلي المرصوفة وتقاربها من بعضها البعض ـ حدود عشرين مترا ـ مؤكدا ان هذه الأعمدة المليونية والتي تتراصص على جانب كل الطرق الداخلية في كل من منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين، صارت مصيدة للسيارات فأي شاردة أو واردة يجد سائق السيارة نفسه لابسا في العمود هناك، وقدر ضحايا هذه الأعمدة بالعشرات منذ نصبها قبل بضعة أعوام، مطالبا بمعالجة الخطأ واستخلاص العبر من كل حادث مروري.