



محمود صلاح

كوكب الشرق أم كلثوم

إعداد: محمود صلاح

«البيوت أسرار» ..ولا يحق لأحد أن يدخل بيتا دون استئذان لكن إذا فتح البيت بابه وقلبه لأخيه الإنسان فقد يجد في ذلك راحة وتفهما للتواصل



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سفاح الإسكندرية الفصل الأول ( ٢ - ٢ )

الرجل الذي سرق فيلا أم كلثوم

السفاح محمود أمين سليمان

ذهب الصحافي سامي جوهر إلى بيت السفاح في حي محرم بك،والتقى بزوجته نوال التي روت له قصة زواجها بالسفاح الخطير..



٭ وقالت نوال: كنت أتردد على بيت عمتي في الحضرة.



وكان محمود يسكن في شقة مقابلة لشقتها.



وفوجئت به يذهب إلى أشقائي ليطلب خطبتي.



لكنهم اعتذروا له بأنني مخطوبة لتاجر في الزقازيق.



ورغم ذلك فقد ظل يلح في طلب الزواج مني.



وزعم لهم أنه صاحب دار نشر.



بل انه دعاهم الى زيارة هذه الدار في ميدان التحرير بالاسكندرية.



وزاره أشقائي في مكتبه وبهروا بمظاهر الثراء التي تحيط به.



وعندما عرضوا عليّ الأمر وافقت.



وتخيلت أنني سأعيش بعد زواجي منه مليونيرة.



٭ وأكملت نوال القصة قائلة: وتم تحديد يوم الخطوبة. واجتمع كل أهلي في المنزل. وانتظرنا العريس لكنه لم يحضر بحثنا عنه في كل مكان فلم نجده. وجلست أندب حظي. وبعد اسبوعين فوجئنا به يدخل علينا البيت. واعتذر عن تخلفه عن الحضور يوم الخطوبة. بحجة انشغاله في صفقة اضطرته للسفر المفاجئ. وصدقناه!٭ وأضافت نوال: وتم عقد قراني عليه بعد أن دفع الف جنيه مهرا وهو مبلغ كنا فقط نسمع عنه، لأن أهلي فقراء. وأخذني الى منزل الزوجية في نفس الليلة، شقة فاخرة في عمارة بشارع الكنوز. فيها فريجدير وبوتاجاز وريكوردر، واتفق معي أن يعطينى 60 جنيها مصروفا كل شهر. وعشت في سعادة. فقد كان يبعثر الأموال لدرجة أنه كان يطلب مني اشعال البوتاجاز بالكولونيا!لكني فوجئت بعد ثلاثة أشهر برجال الشرطة يهاجمون المنزل ويلقون القبض على زوجي، وعندما سألتهم عن السبب قالوا انه سرق فيلا أم كلثوم. وحكم عليه بالحبس 6 أشهر. ٭ لكن محمود صرخ في وجهي: لا تصدقيهم.. أنا كنت ذاهبا لقضاء سهرة بجوار فيلا أم كلثوم، يوم سرق اللصوص الفيلا!لكني بالطبع لم أصدقه، وجمعت أثاث المنزل وتوجهت به الى بيت أهلي. لكني بعد ثلاثة اشهر فوجئت بمحمود أمامي. قال لي انه تظاهر في السجن بالمرض. فنقلوه الى مستشفى الدمرداش، حيث تمكن من الهرب، وطلب مني العودة اليه. لكني رفضت وطلبت الطلاق. فأخذ يبكي ويقسم انه بريء. لم اصدق دموعه. وظل يتردد على المنزل. وعندما علم شقيقي أحمد بتهديده لي ابلغ رجال المباحث عنه، فحضروا للقبض عليه، وامسكوا به من الجاكيتة، لكنه اسرع بخلع الجاكيتة وتركها في أيديهم وهرب.وذهب زوجي محمود الى محاميه بدرالدين أيوب، وكان أنور سلامة وكيل المحامي وهو في نفس الوقت زوج شقيقتي يعلم بقصة هروبه، فأبلغ عنه رجال الشرطة الذين قبضوا عليه، وتم ترحيله الى القاهرة، حيث أمضى بقية العقوبة، وخرج في أوائل العام الماضي وحضر الى الاسكندرية وأفهمني أنه اشتغل مقاولا في القاهرة، وقدم لي بطاقة شخصية تؤكد ذلك، فصدقته ووافقته على طلبه أن اسافر معه إلى القاهرة، خاصة بعد أن أنجبت منه ابنتنا إيمان.٭ وفي القاهرة عشنا في حي شبرا.. وطلب مني محمود ألا اتصل بأهلي، فأطعته حرصا على حياتي الزوجية ومستقبل ابنتي، لكني بدأت ألاحظ أنه يخرج في المساء ولا يعود إلا عند الفجر، وعندما كنت أسأله أين يسهر كان يقول انه يسهر مع اصدقائه، لكني شككت في أمره وخشيت أن يكون قد عاد الى السرقة، وأبلغت شكوكي لشقيقتي علية التي كانت تقيم في حي بولاق الدكرور، وعندما أبلغت هي زوجها عاتب زوجي على سهره في الخارج.وتظاهر محمود بالغضب مني.. وخاصمني أسبوعا.وفي إحدى الليالي فوجئت به يهجم علي ويحاول خنقي، فتظاهرت بالموت ولفني في سجادة، ثم خرج وعاد مع زوج شقيقتي وشقيقي أحمد، وقال لهما انه قتلني لسوء سلوكي، فهجم الاثنان عليه وقيداه بالحبال وأبلغا الشرطة!٭ وتم القبض على محمود..وتبين أنه سرق بيت أمير الشعراء أحمد شوقي، واعترف لرجال الشرطة بأنه سرق 18 بيتا من بيوت المشاهير!وحمدت ربي على أنه خلصني منه.. وعدت إلى الاسكندرية وبدأت أتصل بالمحامي بدرالدين أيوب ليحصل لي الطلاق منه، لكني فوجئت بمحمود يظهر مرة أخرى. وطلب مني أن أذهب معه لكني رفضت. فهددني بالقتل أنا وأمي وشقيقاتي وابنتي، وخرج غاضبا، فخشيت على نفسي، وطلبت من عبداللطيف ابلاغ الشرطة، فذهب وأبلغهم، ووضعوا اثنين من المخبرين داخل الشقة.وعند منتصف الليل.. حضر محمود.. وأخذ يطرق على النافذة.. فطلبت منه الدخول، لكنه رفض... وجري!قال الصحافي سامي جوهر في نهاية القصة المثيرة: شوارع الاسكندرية مليئة برجال المباحث، في جيب كل منهم صورة للسفاح، وأمام منزل اقارب السفاح ومنزل المحامي والمهندس يقف رجال الشرطة لحراستهم. لقد أقسم أن يقتل 13 رجلا وامرأة هم زوجته وابنته وأشقاء الزوجة أحمد ومحمد وعديلة وجمال وسيد وأيضا والده وشقيقاته علية وفادية وهدى وشقيقه أحمد..إن السفاح محاصر في منطقة محرم بك..ورجال الشــــــرطة يعلنون أن القبـض عليه سيتم قبل مضي 48 ساعة.. وتستريح منه الاسكندرية.هذا ما جاء في نهاية القصة الصحافية..لكن الحقيقــــــة أن الاسكندرية لم تسترح من جرائم السفاح ولا القاهرة أيضا!

هل أنا ضعيف .. أم هي القوية؟!

ما رأيك في الزوجة المتسلطة العنيفة صاحبة الرأي والقرار الأخير في بيتها والتي لا يجرؤ زوجها على الاعتراض عليها أو مخالفتها؟

هل هي أخلاق بعض النساء؟.. هل هي وراثة؟

وكيف تدوم العشرة بين امرأة قوية.. ورجل ضعيف؟!

مع العلم.. انني هنا لا أتحدث عن زوجتي..

وأؤكد على ذلك!

عبدالله

هذا نموذج موجود في الحياة.. لكنها قلة وليست عامة!

أحيانا يشكو رجل من ان زوجته عنيفة، حادة وعصبية، عنيدة ومتسلطة، زوجة تريد ان تكون هي «راجل البيت» وفي مثل هذه الأحوال لا نعرف إن كانت الزوجة هي القوية أم ان الرجل هو الضعيف، وهل ضعفه بسبب قوة زوجته، أم ان قوة الزوجة جاءت من ضعف الزوج؟!

والأصل أو المفروض ان يكون الرجل هو القائد والمرأة هي التي تخاف وتطيع وتستسلم، ومنذ اللحظة الأولى لعلاقة الرجل والمرأة يكون هناك صراع بينهما وهو صراع طبيعي وتلقائي، فالرجل والمرأة مختلفان في الشخصية والذكاء والتربية والمفروض ان يذوبا في كيان واحد على ان يحتفظ كل منهما بتفرده بشخصيته.

وفي كل المخلوقات هناك ذكر وأنثى كل منهما له تكوين شكلي وتكوين داخلي، كما يختلف كل منهما في سلوكه عن الآخر ويشعر الرجل ان المرأة القوية تنتقص من دوره الرجولي، لكن الحقيقة ان المسؤولية تقع على عاتق الرجل في البداية، وهو الذي يحدد للمرأة حدود دورها، فإذا لم يفعل قد تتعدى حدودها، إما لتقاعس الزوج عن تأدية دوره، وإما لعيوب في شخصيته، او لتواضع ذكائه بالنسبة لزوجته، أو لنقائص معينة يشعر بها تجاه المرأة سواء من الناحية الاجتماعية أو التعليمية أو الاقتصادية.

وبعض النساء يلاحظن شخصية الزوج وكيفية تصرفه فإذا ترك لها الزوج مساحة تقفز عليها دون تردد، رغم ان ذلك يتنافى مع الطبيعة الانثوية الخالصة.

والمشكلة ليست ضعفا او قوة من الرجل أو المرأة بقدر ما هي مسؤوليات وأدوار وحدود.

والرجل في مثل هذه الأحوال لا يمكن ان يكون سعيدا بضعفه..

وقد تكون المرأة في نفس الوقت غير سعيدة بقوتها.

لكن اجتماع الاثنين لا يمكن ان ينتج عنه مناخ سوي لأسرة حقيقية ويكبر الأولاد أحيانا وفيهم آثار من هذا الصراع، مثل العناد والتسلط والتحدي.

والمرأة المتسلطة ليست سعيدة فهي تشعر بمرارة شديدة، لأنها من الخارج امرأة وفي الحقيقة تؤدي دور الرجل.

والمرأة تحنق على الرجل الضعيف الذي يجعلها مرغمة تلعب دورها كرجل، مخالفة بذلك الطبيعة التي تفرض عليها ان تكون أنثى وأما.

لكن في النهاية..

لا يصح إلا الصحيح..

مكان المرأة الطبيعي.. أن تكون امرأة

والرجل.. رجل.

ولكل منهما دور وحدود وحقوق

.. وأنا هنا أيضا.. لا أتحدث عن زوجتك!

اعترافات زوجة .. ترفض الطلاق!

هذا ما حدث معي تماما.

فجأة بدأت تنعقد سحابات سوداء فوق بيتي، حجبت النور ومنعت الدفء وطردت كل شيء طيب من البيت.

وتجمعت اسباب واسباب، كلها تؤدي الى الطلاق، ليس من الضروري ان اروي كل التفاصيل، او كيف حدث ذلك، المهم انني اكره كلمة الطلاق، فمن اعماقي انا لا اريد الطلاق.

وبصراحة اكثر، انا أكره مطلقة! ولا أحبها، كما اكره لقب «مطلقة» البغيض.

وفي الوقت نفسه، ارفض ان اكون وحيدة.

وارفض نظرات الرجال الجائعة، التي يحيطون بها اي مطلقة.

واكره نظرات النساء الشابات للمطلقة.

ولا احب نظرات الاعتذار عن عدم استقبالي من النساء المتزوجات، اللائي يعتقدن انهن يحمين ازواجهن مني.

واعترف بكل صدق ان بيتا بلا رجل هو بيت بلا معنى، هو مجرد ملجأ للنوم، وجدران لا تدفئ، جدران ميتة.

كما انني لا اتصور ان يلمسني رجل آخر بعد زوجي، لا اتصور ان ابدأ مع رجل جديد، ولا ادري ماذا افعل برصيد ذكرياتي مع زوجي، طوال تلك السنوات التي عشتها معه.

انا حتى اللحظة لا اعرف كيف تنتهي الحياة مع اثنين عاشا مع بعضهما البعض اياما وسنوات، ابكي وانا اتخيل، اي جراح عميقة مؤلمة، ستصيب ابنائي لوجود رجل آخر في حياتي غير ابيهم، واي جراح عميقة ستصيب اولادي بوجود امرأة اخرى في حياة ابيهم!

الطلاق فعلا خراب ودمار، وتحطيم وانهيار، وفوضى وألم.

قد تكون هناك مبررات قوية للطلاق، لا يمكن تجاوزها، لكني لا أفترض شخصيا اي مبررات، حتى لو كانت قوية.

انا انسانة بسيطة، وانثى حقيقية، كل طموحاتي في الحياة مرتبطة بأسرتي، والحياة عموما ليست سهلة وتحتاج الى مكابدة وصبر وتحمّل، كما انه لا يوجد انسان كامل، كل انسان رجلا كان او امرأة له عيوب، وانا احاول التخلص من بعض عيوبي، احاول ان اكون ايجابية لتستمر حياتي الزوجية.

هل يبدو كلامي هذا سطحيا؟!

لا يهم.

ان الاصل في الزواج هو الاستمرار والاستقرار، والطبيعة التي خلق الله عليها الانسان ألا يعيش وحيدا.

لابد ان يحافظ الرجل على زوجته وان يصبر ويتحمل، وكذلك يجب ان تفعل الزوجة، ان تحافظ على زوجها وعلى بيتها، مهما كانت المشاكل، لأن المشاكل تتضاءل بمرور الايام، والاساءة تضيع مع الايام، والحياة قصيرة.

لكل ذلك، ارفض ان اكون مطلقة!

أنت عندك ..شيزوفرينيا!

ما هو مرض الفصام؟

هل هو الشيزوفرينيا؟

ولماذا يردد الناس هذه الكلمة ويتهمون بعضهم البعض بها؟

كثيرا ما اسمع احدهم يقول للآخر: انت عندك شيزوفرينيا!

وما اعراض هذا المرض؟

حسان ـ حولي

الفصام هو الشيزوفرينيا.

وهو مرض متفش في كثير من المجتمعات، ويظهر في صور تبدو غريبة للناس، بعض المرضى يتصورون ان هناك مجهولين يقرأون افكارهم ويعرفون كل شيء عنهم، يتخيلون ان هناك من يراقبهم عن بعد في كل مكان، هناك شخص مثلا يتخيل ان زوجته تريد ان تقتله بوضع السم في طعامه، وشخص آخر يتصور ان زوجته تخونه لكنه لا يستطيع الحصول على دليل خيانتها، يراقب طريقة اهتمامها بشعرها وملابسها ويعود فجأة من عمله ربما يضبطها متلبسة بالخيانة الوهمية. وهناك زوجة تتصور ان زوجها على علاقة بجنية تحت الارض، وتؤكد انها تسمعه يتحدث مع هذه الجنية، التي تريد التخلص منها وقتلها، بعض مرضى الفصام يتصور انه نبي، ولابد ان يترك عمله ليتفرغ لرسالته، هناك امرأة مؤمنة بأن فنانا شهيرا يحبها وانه يدأب على معاكستها في اي مكان، وهناك فتاة اخرى تظن ان امها ليست امها الحقيقية!

وكل هذه نماذج غريبة لمرض الفصام.

لكن كيف يصاب انسان بالفصام؟

هناك اكثر من نظرية، نظرية مثلا تقول انها اضطرابات كيماوية في المخ اثناء تكوين بعض الهرمونات العصبية مثل الادرينالين، حيث تتكون بدلا منها مواد اخرى هي المسؤولة عن هذا الاضطراب، ومن الغريب ان بعض هذه المواد تشبه في تركيبتها بعض المواد التي يطلق عليها عقاقير الهلوسة التي تحدث اعراضا تشبه تماما اعراض الفصام، لكن هناك كثيرا من العوامل التي تساعد على ظهور هذه الاعراض كالضغوط الاسرية والاجتماعية، يقول بعض اطباء علم النفس ان الطفل يمكن ان يصاب بالحيرة والقلق نتيجة تعرضه لسلوك متناقض عن والديه، لأن عالم الوالدين قد يكون مضطربا ومشوشا، وينقلان هذا الاضطراب الى الطفل، كأن يصور له امراض معاكسة بأن يفعل هذا الشيء وعكسه، فلا يدري ماذا يفعل لأنه اذا انتقد ايا من الأبوين فسوف يعاقب.

وهناك نظرية اخرى تقول ان الاسرة هي المريضة، وعادة ما تكون الام هي المسيطرة، صاحبة الرأي الاول في الاسرة، وتحاول اكتساب ابنها الى صفها، وان الطفل المصاب بالفصام ما هو الا مظهر من مظاهر هذه الاسرة، كما يقول بعض العلماء، ان البرود العاطفي بين الوالدين هو المحرك لمرض الفصام، وان البيت يؤدي دورا له اهميته، وايضا البيئة تؤثر على ايجاد هذا المرض.

وامراض الفصام كثيرة..مثلا يعتقد المريض ان الآخرين يقرأون افكاره، واذا شاهد التلفزيون يظن ان المذيع يشير اليه بعبارات معينة، وقد يصبح كلامه غير مترابط، ويصعب عليه التفكير او التركيز بشكل منطقي.

كما يمكن ان يصاب مريض الفصام بالاضطراب العاطفي او الوجداني، وقد تظهر عليه هلاوس ويسمع اصواتا لا يعرف مصدرها وممكن ان يتصرف بطريقة لا تليق مع مظهره او مكانته، وقد يتفوه بالفاظ غير لائقة امام الناس.

واحيانا يفقد مريض الفصام ارادته، ويصبح سلبيا عاجزا عن اتخاذ القرارات.

لكن نسبة كبيرة من مرضى الفصام يمكن معالجتهم في بيوتهم دون الحاجة الى دخول مستشفى.

مريض الفصام انسان يرفض التواصل مع هذا العالم، لكنه في الحقيقة قد يكون افضل مائة مرة من اي شخص آخر!

ابني المراهق.. يدخن السجائر ماذا أفعل؟!

مصيبة حلت على بيتنا على غير انتظار.. ابني المراهق الصغير الذي لا يزيد عمره على 13 سنة، اكتشفنا انه يدخن السجائر سرا.. في البداية، شاهدته احدى الجارات يدخن مع بعض الصبية من رفاقه، لكن أنكر بشدة حين واجهته، وظل يقسم بأن الجارة كاذبة، حتى عثرت ذات يوم في ملابسه على علبة سجائر، أخبرت والده وأنا غير مصدقة، ضربه زوجي فانهار واعترف بأنه تعلم تدخين السجائر من بعض أصحابه في المدرسة.

ماذا أفعل لكي أحمي ابني؟

أم معذبة

٭ للأسف فقد انتشرت خلال السنوات الماضية ظاهرة إقبال الصغار على التدخين.. بينما لايزالون في سن أقرب الى الطفولة، دون ان يدركوا ان التدخين هو بداية الإدمان. والصغار في سن المراهقة كثيرا ما يتعرضون لهذه التجربة المؤسفة الضارة، إما بسبب تأثير وتحريض أصحابهم أو زملائهم، أو بسبب انعدام الرقابة من الأسرة، كما ان الصبي في مثل هذا العمر يحاول تجربة كل جديد، أو تقليد الرجال والكبار دون ان يعرف انه يؤذي نفسه.

ويقول الكاتب عامر شماغ في دراسة هامة حول مخاطر الإدمان والجنس ان من مسؤولية الأمن ان يوضحوا للصغار أخطار التدخين ومشكلاته وينصح أي أب علم بأن ولده يدخن بألا يصارحه بأنه عرف لأن في ذلك إقرارا بمعرفة الأب بما يفعله الابن، بل يمكن للأب أن يحاول ان يكون قدوة لابنه، وألا ينتظر ان يقلع الولد عن التدخين بينما الأب نفسه يدخن، ويمكن ان يضرب له الأمثلة بشباب وقعوا في مشكلة التدخين وسقطوا في مشاكل كبيرة لأنفسهم ولأسرهم. وفي الوقت نفسه على الأب ان يزرع في نفس ولده الوازع الإيماني، وان يدله على الحلال والحرام والجنة والنار، وعليه ثقة الولد بنفسه وقدرته على التخلص من هذه العادة السيئة، ويمكن للأب ايضا ان يراقب ولده من بعيد ودون ان يشعر دون ان يضيق الخناق عليه، وان يحرص على ان يتخير ابنه أصحابه، وان يفرق بينهم وبين أصدقاء السوء الأشرار.

ولا يتوقف دور الأسرة عند ذلك، بل يجب عليهم الحرص على ان يشغل الصبي أوقات فراغه بالهوايات المفيدة مثل الرياضة أو القراءة، كما يمكن للأب ان يصطحب ابنه معه الى المسجد عند الصلاة. ولا يمكن إنكار دور الأم في تربية وتقويم أولادها، وإبعادهم عن مصادر الانحراف، والحرص على ان يتعرف على أصدقاء ملتزمين، وبالطبع بامكان الأم ان تحذر ابنها من مخاطر التدخين بأسلوبها المحب الجميل.

هي مشكلة كبيرة وخطيرة بالفعل..

وكثير من الناس بدأوا التدخين في سن الطفولة والمراهقة وأصبحوا أسرى عادة التدخين طوال حياتهم، فتعرضوا لمشاكل خطيرة أهمها أمراض القلب وغيرها.

كان الله معك.. اطلبي من الله في صلاتك ودعائك ان ينقذ صغيرك من هذا الخطر.