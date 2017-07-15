أعلنت رئيس مجلس ادارة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الكويتية الشيخة فادية السعد اطلاق البرنامج الصيفي الثاني لمبادرة ابتكار الكويت «نادي شيوخة» الذي يعتمد على التعلم بطريقة اللعب في استغلال وقت الفراغ.

وقالت الشيخة فادية في تصريح صحافي ان المبرة تقوم على تمكين المرأة من خلال الاستثمار في الفتيات واكتشاف مواهبهن وصقلها وتنميتها لمواكبة التقدم الحضاري بما يعود بالنفع عليهن وعلى المجتمع. وأوضحت ان «نادي شيوخة» الصيفي الذي حقق نجاحا لافتا في عامه الأول يهدف بالدرجة الأولى إلى استغلال وقت فراغ طالبات مراحل الروضة والابتدائية والمتوسطة من خلال التعلم بطريقة اللعب وتنظيم رحلات مسلية تحت إشراف كادر نسائي متخصص، اضافة الى اكتشاف مهاراتهن العلمية والعمل على صقلها.

وذكرت ان مبادرة «ابتكار الكويت» تعمل على ترجمة الكلمات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، التي يحث فيها مؤسسات الدولة على الاهتمام بالشباب، مشيرة الى ان المبادرة قدمت في هذا الإطار برامج ومسابقات متنوعة على مدار العام لاستثمار أوقات فراغ الفتيات ومنها «نادي شيوخة» الصيفي.

وقالت ان التعاون المثمر واستغلال طاقات الشباب في العمل من خلال مبادرة الكويت ينعكس ايجابا على مستوى الطالب وعلى المجتمع بأسره، لافتة الى ان المبادرة تقوم بتدريب الطالبات على العمل الإداري والإعلامي والتربوي.

ودعت الشيخة فادية السعد الى ضرورة استثمار الشباب باعتبارهم طاقة الأمم وقادة المجتمعات.

بدورها، قالت مدير عام مبادرة «ابتكار» د.فاطمة الهاشم: ان «نادي شيوخة» الصيفي يهدف إلى شغل وقت فراغ الطالبات من عمر 4 إلى 14 عاما ويتضمن أنشطة تربوية ذات طابع إبداعي مضيفة ان التعلم بطرق اللعب والممارسة.

وأضافت ان البرنامج الصيفي يحتوي على رحلات ترفيهية ويتضمن العديد من الفعاليات الهادفة لصقل مهارات الفتيات تحقيقا لأهداف النادي الرامية إلى إيجاد جيل واع من الشباب يقدر قيمة العمل ويعرف كيف يستثمر قدراته الإبداعية في خدمة نفسه ووطنه.