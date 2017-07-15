أكد الأمين العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة خالد الرشيد ان الكويت داعم أساسي لجهود نشر وتعميم التعليم والثقافة في الدول الأعضاء بالمنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بهذه المجالات.



وقال الرشيد في كلمة خلال الدورة الرابعة للأيام التعريفية في كل من المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) ومكتب التربية لدول الخليج التي اختتمت أعمالها امس الاول إن «هذا الدعم نابع من رؤية إنسانية يحمل لواءها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، وتعتبر التعليم والثقافة بوابتين أساسيتين للتنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار والرخاء في الدول والمجتمعات».

وأشار في هذا الاطار إلى مساعي الكويت لاحتضان مؤتمر دولي للمانحين لدعم قطاع التعليم في الصومال برعاية سامية من صاحب السمو الأمير داعيا المنظمات الثلاث الى التفاعل البناء مع هذه المساعي لإنجاح المؤتمر المذكور.



وأشار الى ضرورة تضافر الجهود وتنسيق العمل بين المنظمات الثلاث واللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في الدول الأعضاء من أجل دعم التعليم لاسيما في الدول التي تعاني أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة مؤكدا مواصلة الكويت دعم جهود المنظمات الاسلامية والعربية والدولية المعنية بقضايا التربية والعلوم والثقافة.