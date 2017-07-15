موسى أبوطفرة

أعاد تنسيق حكومي إحياء فكرة تدشين البحيرات الاصطناعية في الكويت، وأبلغ مصدر مطلع «الأنباء» بأن عددا من الجهات الحكومية بصدد رفع تقريرها النهائي لمجلس الوزراء بشأن بدء مشروع إنشاء عدد من البحيرات الاصطناعية في العبدلي والصبية والسالمي والمنطقة الجنوبية، مشيرا إلى فائدة مثل هذه البحيرات للبيئة وتوافر كل الإمكانات المطلوبة للجهات المخولة بالتنفيذ لنجاح هذا المشروع غير المكلف ماديا والذي سيستغل التضاريس في اختيار مواقع البحيرات.

وقال المصدر ان وزارة الأشغال المسؤولة عن معالجة مياه الصرف الصحي تملك مخزونا مائيا كبيرا بعد إعادة جزء منه لري المزروعات، لافتا إلى ان المتبقي سيوجه للاستفادة منه في إنشاء هذه البحيرات التي من شأنها العمل على تخفيض درجات الحرارة، وإعادة استيطان الطيور المهاجرة، ودعم المخزون الغذائي، وتوفير مساحات خضراء لدعم الأماكن السياحية، مبينا ان هذا التنسيق لعمل مشروع البحيرات سبق ان طرح قبل 5 سنوات لكنه لم يجد جدية في تنفيذه، آملا ان يتم الأخذ بالتصور والإمكانات من قبل مجلس الوزراء والبدء في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.