المزين: طباعة تأشيرات الحجاج للمرة الأولى من خلال المسار الإلكتروني دون الرجوع إلى السفارة السعودية

المطيري: آلية العمل في المسار سوف تسهل الكثير من الأمور التي قد تكون عائقاً أمام حملات الحج

اسامة ابو السعود

قدم مراقب مكتب شؤون الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سطام المزين ومسؤول مسار الحج الإلكتروني عبد الرحمن المطيري ورشة عمل لأصحاب حملات الحج الكويتية حول مشروع مسار الحج الإلكتروني الذي سوف تستخدمه حملات الحج الكويتية في موسم الحج هذا العام 1438 مشيراً إلى أن المسار الإلكتروني يختص بالسكن والإعاشة وتوثيق عقود تأمين نقابة النقل والدفع الكترونياً من قبل أصحاب الحملات الكويتية بالإضافة إلى تسجيل أسماء الحجاج الكويتيين .

وأكد مراقب مكتب شؤون الحج والعمرة سطام أهمية توثيق العقود الإلكترونية من أجل حفظ حقوق المتعاقدين سواء من الحملات أو الشركات المقدمة للخدمات وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج.



وأوضح إن هذه الورشة التي تعقد سنوياً تهدف إلى تعريف ممثلي حملات الحج بكل ما هو جديد فيما بتعلق بالمسار الإلكتروني، فضلاً عن الأمور التي تم تطبيقها في السنوات الماضية، موضحاً أن مسار الحج الإلكتروني يختص باستخراج تصاريح الحج لحجاج بيت الله الحرام ومرتبط بالجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ووزارة الحج السعودية.



وقال المزين أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حريصة على التخطيط المستقبلي لجميع أعمالها وتسعى إلى تحقيق استراتيجيتها للريادة في العمل الإسلامي من خلال تذليل العقبات أمام حملات الحج الكويتية وتسهيل جميع الأمور لحجاج بيت الله الحرام.



وأشار المزين إلى أن وزارة الحج في المملكة العربية السعودية الشقيقة قامت في الموسم الحج الماضي بتفعيل خاصية الدفع الإلكتروني والتي تختص بدفع العقود المبرمة ما بين حملات الحج الكويتية والشركات التي يتم التعاقد معها في المملكة العربية السعودية، مضيفا؛ أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حريصة على توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله وإقرار ما هو جديد وفعال في مواسم الحج فضلا عن تلافي أي سلبية تقع ودراستها بشكل يوفر الحلول الجذرية لها .



وتابع أن تصاريح الحج للمواطنين سيتم طباعتها واستخراجها من مكتب شؤون الحج في وزارة الأوقاف أما تأشيرات الحج للإخوة المقيمين فستقوم كل حملة بإدخال الجوازات الخاصة بحجاجها عبر القارئ الإلكتروني ومن ثم ستتم للمرة الأولى طباعة تأشيرات الحجاج من خلال المسار الإلكتروني دون الرجوع إلى السفارة السعودية.



وذكر المزين: إن برنامج المسار الإلكتروني يعتبر نقلة نوعية فيما يتعلق بالخدمات التي قدمتها وزارة الحج السعودية.

وفي ختام تصريحه شكر المزين حكومة خادم الحرمين الشريفين التي لا تألو جهداً في خدمة حجاج بيت الله الحرام مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تضع امكاناتها كافة لإنجاح موسم الحج.



ومن جهته قام مسؤول مسار الحج الإلكتروني عبدالرحمن المطيري بالرد على استفسارات أصحاب حملات الحج الكويتية وبالشرح العملي وذلك بهدف توضيح الآلية التي سوف تعمل بها حملات الحج الكويتية هذا الموسم،

وقال أن نظام مسار الحج الالكتروني وآلية العمل به سوف تسهل الكثير من الأمور التي قد تكون عائقاً أمام حملات الحج لاسيما خاصية الدفع الالكتروني التي حازت على ثناء أصحاب حملات الحج الكويتية للجهود المبذولة من قبل وزارة الأوقاف وذلك لتسهيل أمور الحجاج .

وتابع المطيري: أن ممثلي حملات الحج أصبح لديهم الخبرة الكافية لاستخدام مسار الحج الإلكتروني،حيث لم يتم مواجهة أي مشاكل تذكر أثناء عملهم على المسار الإلكتروني.



وذكر المطيري: أن هناك تنسيق دائم ومستمر مع الإخوة في وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ومؤسسة مطوفي الدول العربية لتذليل أي عقبات تواجه الحملات في استخدام المسار الإلكتروني للحج.