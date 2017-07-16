ليلى الشافعي

أشادت رئيس مجلس ادارة جمعية ملتقى الكويت الخيري الدكتورة فاطمة الدويسان بالجهود التي يقوم به أعضاء مجلس ادارة الجمعية على مدى السنوات الخمس الماضية منذ انطلاق أعمال الجمعية كفكرة عام 2012 وتبلورت في عام 2015 ليتم اشهارها كجمعية نفع عام بدعم ومساندة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لتتحول تلك الفكرة الى واقع ملموس ولا ننسى الدور الكبير لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية ممثلة برئيس مجلس ادارتها جمال النوري وجميع العاملين بها كونها كانت المظلة التي انطلق منها عمل الجمعية وأوضحت في تصريح صحافي ان الجمعية العمومية لجمعية ملتقى الكويت الخيري اعتمدت في منتصف الاسبوع الماضي التقريرين المالي والإداري لعام 2016 بحضور ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هذه الوزارة التي ساندت عمل الجمعية ودعمتها وقدمت العون والمساندة لكثير من الانشطة لتتحول الجمعية إلى واقع ملموس تنفيذا وتحقيقا لأهدافها التي أنشئت من اجلها. وشددت الدويسان على الروح التعاونية السائدة بين أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية وتفاعل المجتمع مع برامج وأنشطة الجمعية، الأمر الذي يضاعف من الإحساس بالمسؤولية وضخامة المهمة الملقاة على عاتق الجميع. وأشارت إلى أن جمعية ملتقى الكويت الخيري تعمل من خلال اذرعها التنفيذي والتي تتمثل في: مركز الكويت لتطوير العمل الإنساني (مسار)، ومركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني (فنار)، وفريق غرس قيم العمل الإنساني. وأضافت الدويسان انه تم خلال الجمعية العمومية تقديم لمحة تاريخية حول فكرة إنشاء الملتقى، ومراحل التأسيس والتكوين انتهاء بصدور قرار وزارة الشؤون معلنا قياما جمعية ملتقى الكويت الخيري، مبينة ان الحضور استعرضوا وناقشوا التقرير الإداري حيث أثنوا على سير عمل الجمعية وأنشطتها ومشاريعها المنبثقة عن الإستراتيجية المعتمدة للملتقى، كما تقدم البعض بطلب بعض الإيضاحات المتعلقة بنمط إدارة العمل وطريقة متابعة الوحدات المنبثقة عن الجمعية وتم الرد على جميع الاستفسارات وبناء عليه تم اعتماد التقرير الإداري. بعدها انتقل الحضور لاستعراض ومناقشة التقرير المالي والذي تم اعتماده من قبل الجمعية العمومية.

وقالت الدويسان لقد تم في ختام الجمعية العمومية تقديم الشكر والتقدير لقائد العمل الإنساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والحكومة ممثلة بوزارة الخارجية ووزارة الشؤون والأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة ووزارة الأوقاف والشكر موصول كذلك لجمعية الشيخ عبدالله النوري والهيئة الخيرية والصليب الأحمر الدولي وسائر المؤسسات والمنظمات الخيرية الكويتية والقطاع الخاص والمحسنين والمتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء على كل ما قدموه لنجاح جمعية ملتقى الكويت الخيري.