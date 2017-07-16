أكد مدير مكتب جمهورية مصر العربية بجمعية النجاة الخيرية عبدالله العبيدلي أن الجمعية قامت بتنفيذ سلسلة رائدة من المشاريع الخيرية الموسمية خلال شهر رمضان المبارك منها المشاركة في حملة إفطار 5 ملايين صائم التي طرحتها مؤسسة مصر الخير وكذلك توزيع العديد من المساعدات الغذائية في القرى النائية علاوة على توزيع المساعدات المالية للمرضى والمصابين.

وقال العبيدلي: نمتاز بالمتابعة الحثيثة والمميزة للمشاريع الخيرية التي ننفذها في شتى الدول الخارجية ونحرص على توثيق المساعدات «بالصور والفيديوهات» وإرسالها للمتبرعين ونشرها بشتى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، وذلك لتأكيد الثقة بين المتبرعين وجمعية النجاة الخيرية، موضحا أنه خلال زيارته هذه لجمهورية مصر العربية والتي اعقبت عيد الفطر حرص من خلالها على تفقد الكثير من بيوت الأيتام والفقراء التي بصدد الموافقة والاعتماد للبدء في تشييدها وبنائها، لافتا أن الجمعية قبل أن تحرص على زيارة المنازل والوقوف عن كثب على مدى حاجتها للبناء والاطلاع على الأوراق الرسمية التي تثبت الملكية واخذ الموافقة بالهدم والبناء والتعمير من الجهات الرسمية، وتبلغ تكلفة اكتمال المشروع مع الهدم والبناء 3000 دينار، ونقوم بتوثيق المشروع قبل وبعد الانتهاء منه ونوجه دعوة للخيرين للمشاركة معنا في افتتاح هذه المنازل ومشاهدة فرحة المستفيدين. وتابع: بعد اكتمال بناء المنزل بصورة حضارية وراقية تقوم الجمعية بتجهيز المنزل بالأثاث اللازم من مستلزمات المطبخ والفرش الخاص وجميع الضروريات وبعدها ندعو المستفيدين لتسلم بيتهم الجديد وهنا تشاهد العبرات وهي تسكب فرحا بهذا البيت الجديد وترتفع الأكف لله جل وعلا، والله نسأله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء. وفي هذا يقول العبيدلي: صنيع محسن من أهل الكويت جعل المستفيدين يدعون لجميع أهلها بالخير والبركات وبفضل الله ثم عطاءات أهل الكويت وخيرهم واحسانهم ستعيش الكويت واحة للأمن والأمان، مضيفا أن الجمعية هدفت من خلال هذا المشروع علاج مشكلة المساكن العشوائية وتوفير بيئة مناسبة وكريمة للأسر المستفيدة تساعدهم على الحياة الآمنة، فكثير من الأسر التي زارتها وفود النجاة قبل البدء في تنفيذ المشروع تشاهد منازلهم في حالة لا ترتقي للعيش الادمي الكريم، ما يجعل هذا المشروع واحدا من أهم المشاريع الحالية التي ننفذها في مصر.