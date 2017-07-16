صدر مرسوم رقم 160 لسنة 2017 بترقيات وتنقلات قضائية وتضمن المرسوم مادة أولى:

أ ـ يرقى كل من السادة الآتية اسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 2017 وهم:

عبدالله عبدالعزيز راشد ملا محمد ـ وكيل نيابة (ب)

عبدالعزيز بدر عبدالله المسعد ـ وكيل نيابة (ب)

مشاري حسين تركي المطيري ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

جاسم محمد سالم الكنيمش ـ وكيل نيابة (ب)

عبدالعزيز رشيد محمود الجاسم ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

طلال عبدالعزيز عبدالمحسن الفهد ـ وكيل نيابة (ب)

عمر أحمد عبدالمحسن المليفي ـ وكيل نيابة (ب)

محمد عبدالعزيز محمد الفريح ـ وكيل نيابة (ب)

راشد ضاري راشد طاحوس ـ وكيل نيابة (ب)

عبدالرزاق حمد عبدالرزاق العثمان ـ وكيل نيابة (ب)

محمد أحمد علي روح الدين ـ وكيل نيابة (ب)

ناصر علي خلف الحقان ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

سعد عمير سعد العجمي ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

محمد سعود أحمد الدوسري ـ وكيل نيابة (ب)

يوسف غانم علي الميع ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

عبدالرحمن راشد حمد الرشـــود ـ قــــــــاضٍ من الدرجة الثالثة

طلال عادل سعود العبدالرزاق ـ وكيل نيابة (ب)

يوسف عباس أحمد الطراح ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

بدر مالك بدر الصباح ـ وكيل نيابة (ب)

مهلهل عبدالعزيز مهلهل الياسين ـ وكيل نيابة (ب)

ناهض أحمد سعد الناهض ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

يوسف أحمد عبدالله العلي ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

محمد عبدالمنعم محمد العجيري ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

صالح خالد صالح المزيني ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

يوسف طلال يوسف آل بن علي ـ وكيل نيابة (ب)

حمد صالح رشيد الرقدان ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

عبدالرضا أحمد عبدالعزيز المهيليج ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

محمد فريد يوسف الوقيان ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

أحمد عبدالرزاق خلف الخلف ـ وكيل نيابة (ب)

فهد بدر فهد الفهد ـ وكيل نيابة (ب)

منصور طرجم حماد العجمي ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

فهد أحمد فهد الرشيد ـ وكيل نيابة (ب)

عبدالله عصام طالب الطبطبائي ـ وكيل نيابة (ب)

عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز المشعل ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

زيد عبدالهادي عبدالرزاق العطار ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

جاسم ناجي جاسم بن ناجي القناعي ـ وكيل نيابة (ب)

فهد دغيم فهد الدغيم ـ وكيل نيابة (ب)

خالد أحمد عبدالوهاب البابطين ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

مبارك خالد مبارك الوهيب ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

محمد عادل محمد العنزي ـ وكيل نيابة (ب)

هشام فوزي محمد الوقيان ـ وكيل نيابة (ب)

أحمد علي عثمان الهويدي ـ وكيل نيابة (ب)

فهد عبدالله يوسف الحماد ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

مشاري ماجد ناصر البعيجان ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

أحمد بدر يعقوب الباقر ـ وكيل نيابة (ب)

محمد منصور الشملان الدوسري ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

ثامر محمد عبدالله أبو صليب المطيري ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

عبدالرحمن خالد عبدالرحمن المجحم ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

سعد فيصل عبدالله الدعيجاني ـ وكيل نيابة (ب)

عبدالله عبدالرزاق سنافي العبدالله ـ قاض من الدرجة الثالثة

حسين علي محمد الدريع ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

سالم بدر سالم الزايد ـ وكيل نيابة (ب)

محمد جاسم محمد الشهاب ـ وكيل نيابة (ب)

سعد عبدالله خزام القصير ـ وكيل نيابة (ب)

سعد صالح عبدالله البرية ـ وكيل نيابة (ب)

سلطان فيصل نغيمش الدويش ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة

ب ـ ينقل كل من السادة الآية اسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم وذلك اعتبارا من 1/9/2017 وهم:

عبدالله ناصر بدر العصيمي ـ قاضٍ من الدرجة الأولى

سالم عبدالرحمن صالح العسعوسي ـ قاض من الدرجة الثانية.

هيثم عبدالرحمن عبدالعزيز المنيع ـ قاضٍ من الدرجة الثانية.

حمد محمد الحضرم الهاجري ـ قاضٍ من الدرجة الثانية

عبداللطيف حمد عبداللطيف الهولي ـ قاضٍ من الدرجة الثانية

عبدالله فهد عبدالرحمن الحسينيان ـ قاضٍ من الدرجة الثانية

محمد جاسم محمد الدخيل ـ قاضٍ من الدرجة الثانية

محمد عبدالعزيز إبراهيم الربيعة ـ قاضٍ من الدرجة الثانية

وليد خالد محمد شاهين الربيع ـ قاضٍ من الدرجة الثانية

سليمان عبدالعزيز أحمد العجيري ـ قاضٍ من الدرجة الثانية

مادة ثانية: علـى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجــــريدة الرسمية.