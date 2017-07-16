صدر مرسوم رقم 160 لسنة 2017 بترقيات وتنقلات قضائية وتضمن المرسوم مادة أولى:
أ ـ يرقى كل من السادة الآتية اسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 2017 وهم:
- عبدالله عبدالعزيز راشد ملا محمد ـ وكيل نيابة (ب)
- عبدالعزيز بدر عبدالله المسعد ـ وكيل نيابة (ب)
- مشاري حسين تركي المطيري ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- جاسم محمد سالم الكنيمش ـ وكيل نيابة (ب)
- عبدالعزيز رشيد محمود الجاسم ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- طلال عبدالعزيز عبدالمحسن الفهد ـ وكيل نيابة (ب)
- عمر أحمد عبدالمحسن المليفي ـ وكيل نيابة (ب)
- محمد عبدالعزيز محمد الفريح ـ وكيل نيابة (ب)
- راشد ضاري راشد طاحوس ـ وكيل نيابة (ب)
- عبدالرزاق حمد عبدالرزاق العثمان ـ وكيل نيابة (ب)
- محمد أحمد علي روح الدين ـ وكيل نيابة (ب)
- ناصر علي خلف الحقان ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- سعد عمير سعد العجمي ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- محمد سعود أحمد الدوسري ـ وكيل نيابة (ب)
- يوسف غانم علي الميع ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- عبدالرحمن راشد حمد الرشـــود ـ قــــــــاضٍ من الدرجة الثالثة
- طلال عادل سعود العبدالرزاق ـ وكيل نيابة (ب)
- يوسف عباس أحمد الطراح ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- بدر مالك بدر الصباح ـ وكيل نيابة (ب)
- مهلهل عبدالعزيز مهلهل الياسين ـ وكيل نيابة (ب)
- ناهض أحمد سعد الناهض ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- يوسف أحمد عبدالله العلي ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- محمد عبدالمنعم محمد العجيري ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- صالح خالد صالح المزيني ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- يوسف طلال يوسف آل بن علي ـ وكيل نيابة (ب)
- حمد صالح رشيد الرقدان ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- عبدالرضا أحمد عبدالعزيز المهيليج ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- محمد فريد يوسف الوقيان ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- أحمد عبدالرزاق خلف الخلف ـ وكيل نيابة (ب)
- فهد بدر فهد الفهد ـ وكيل نيابة (ب)
- منصور طرجم حماد العجمي ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- فهد أحمد فهد الرشيد ـ وكيل نيابة (ب)
- عبدالله عصام طالب الطبطبائي ـ وكيل نيابة (ب)
- عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز المشعل ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- زيد عبدالهادي عبدالرزاق العطار ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- جاسم ناجي جاسم بن ناجي القناعي ـ وكيل نيابة (ب)
- فهد دغيم فهد الدغيم ـ وكيل نيابة (ب)
- خالد أحمد عبدالوهاب البابطين ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- مبارك خالد مبارك الوهيب ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- محمد عادل محمد العنزي ـ وكيل نيابة (ب)
- هشام فوزي محمد الوقيان ـ وكيل نيابة (ب)
- أحمد علي عثمان الهويدي ـ وكيل نيابة (ب)
- فهد عبدالله يوسف الحماد ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- مشاري ماجد ناصر البعيجان ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- أحمد بدر يعقوب الباقر ـ وكيل نيابة (ب)
- محمد منصور الشملان الدوسري ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- ثامر محمد عبدالله أبو صليب المطيري ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- عبدالرحمن خالد عبدالرحمن المجحم ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- سعد فيصل عبدالله الدعيجاني ـ وكيل نيابة (ب)
- عبدالله عبدالرزاق سنافي العبدالله ـ قاض من الدرجة الثالثة
- حسين علي محمد الدريع ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
- سالم بدر سالم الزايد ـ وكيل نيابة (ب)
- محمد جاسم محمد الشهاب ـ وكيل نيابة (ب)
- سعد عبدالله خزام القصير ـ وكيل نيابة (ب)
- سعد صالح عبدالله البرية ـ وكيل نيابة (ب)
- سلطان فيصل نغيمش الدويش ـ قاضٍ من الدرجة الثالثة
ب ـ ينقل كل من السادة الآية اسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم وذلك اعتبارا من 1/9/2017 وهم:
- عبدالله ناصر بدر العصيمي ـ قاضٍ من الدرجة الأولى
- سالم عبدالرحمن صالح العسعوسي ـ قاض من الدرجة الثانية.
- هيثم عبدالرحمن عبدالعزيز المنيع ـ قاضٍ من الدرجة الثانية.
- حمد محمد الحضرم الهاجري ـ قاضٍ من الدرجة الثانية
- عبداللطيف حمد عبداللطيف الهولي ـ قاضٍ من الدرجة الثانية
- عبدالله فهد عبدالرحمن الحسينيان ـ قاضٍ من الدرجة الثانية
- محمد جاسم محمد الدخيل ـ قاضٍ من الدرجة الثانية
- محمد عبدالعزيز إبراهيم الربيعة ـ قاضٍ من الدرجة الثانية
- وليد خالد محمد شاهين الربيع ـ قاضٍ من الدرجة الثانية
- سليمان عبدالعزيز أحمد العجيري ـ قاضٍ من الدرجة الثانية
مادة ثانية: علـى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجــــريدة الرسمية.