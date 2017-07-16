ثامر السليم

أكدت مدير برنامج المشاريع الرائدة بإدارة البحوث في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي م. دينا النقيب على اطلاق المؤسسة مشروعا نموذجيا لترشيد المياه في 5 آلاف منزل باستخدام المرشدات، وذلك في 6 مناطق تم اختيارها بهدف تخفيض استهلاك المياه وفاتورة الماء بنسبة قد تصل إلى 50% سنويا من أجل تقليص الانفاق المالي من على كاهل الدولة التي تقوم بإنتاج هذه المياه وبيعها على المستهلكين بأسعار رمزية، وانه يتم تركيب أدوات الترشيد في هذه المنازل مجانا والتي تتضمن رشاش خرطوم الحديقة، ورأس الدش، وبخاخ مطبخ، شطاف حمام، وكيسا لخزان مرحاض الحمام وحبوبا ملونة لكشف تسريب في المياه.

وأشارت في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى أن هذا المشروع استند إلى دراسة أولية ويتم تنفيذه مصحوبا بخطة توعوية في وسائل التواصل الاجتماعي والجمعيات التعاونية لتوعية الجمهور بأهمية المشروع وما يوفره من مردود مادي على أصحاب المنازل بهدف تقليل فاتورة الماء على المستهلكين.

وأوضحت أن الجهات المتعاونة مع المؤسسة في هذا المشروع هي وزارة الكهرباء والماء والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للشباب والرياضة من خلال توفير فرق متطوعة لمواكبة فرق التركيب للتخاطب مع أصحاب المنازل المختارة بعد تسجيلهم عبر موقع المؤسسة بغرض تسهيل قبول فكرة تركيب أدوات الترشيد، وأن هذا المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة وأولوياتها للمساهمة في الحد من هدر واستنزاف للموارد الطبيعية، فالكويت من الدول التي تعتمد اعتمادا كليا على استخدام الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه. ولفتت إلى أن هناك لجنة مشرفة على تنفيذ المشروع لضمان جودة التنفيذ ولإزالة أي عوائق تؤثر على سير العمل ويتكون أعضاء هذه اللجنة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ووزارة الكهرباء والماء، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والشركة الكويتية لمشاريع التكنولوجيا هذا بالإضافة إلى لجنة فنية لوضع مواصفات أدوات الترشيد وتقييم العروض المقدمة لتوفيرها ويتكون أعضاؤها من جامعة الكويت، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإضافة إلى وزارة التربية.

وقالت: إن المناطق التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع هي أشبيلية وسعد العبدالله والقيروان والعدان والشهداء والعقيلة، حيث تم هذا الاختيار وفق إحصائيات من اللجنة الفنية للمشروع بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للمعلومات المدنية وهي مناطق جديدة تم إنشاؤها بعد العام 2005 وما فوق. وأوضحت أن العمل جار على قدم وساق لتنفيذه حيث جار تسجيل المنازل التي ترغب في الاستفادة من المشروع في تلك المناطق من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع www.kfas.org/savewater، مشيرة الى أنه تم تسجيل ما يفوق 300 منزل حتى الآن وكل يوم يمضي يزداد عدد المنازل الراغبة في الاستفادة من المشروع.