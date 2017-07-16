طالب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت م.سالم العجمي بزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وفتح أبواب جديدة أمامها للانخراط اكثر فأكثر في هذا القطاع، كحل وحيد لاستيعاب مخرجات التعليم، والحد من البطالة، وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على جميع المستويات.

وقال إن اليوم ينظر الاتحاد العام بتفاؤل كبير تجاه ما كشف عنه أمين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن اعداد دراسة تهدف إلى زيادة النسب المقررة للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأضاف أن هناك تفاؤلا وارتياحا للازدياد الملحوظ في إقبال المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وكذلك أيضا تقبل القطاع الخاص اكثر فأكثر للعمالة الوطنية في صفوفه، ولاسيما فتح أبواب جديدة لاستيعاب هذه العمالة، ومنها على سبيل المثال التوظيف في قطاع الجمعيات التعاونية التي بدأت تستوعب اعدادا متزايدة من العمالة الوطنية، الأمر الذي يشجع على البحث عن امكانات أخرى متوافرة دون شك في اقتصادنا الوطني ويقبل المواطنون على العمل فيها برغبة كبيرة.