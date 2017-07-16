«إعادة الجناسي»: التقرير الثاني في أكتوبر .. و «الخدمة المدنية»: ضوابط تنفيذ كادر المعلمين جاهزة





مريم بندق

بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تواصل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بكل ثبات تنفيذ خطوات شبكة الأمان الاجتماعية المتكاملة التي تعهدت الحكومة أمام مجلس الأمة بتنفيذها.

وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن خطوات الوزيرة الصبيح التي يتابعها ويدعمها المجلس حققت حتى الآن زيادة إحصائية شريحة الأفراد المنتجين من متلقي المساعدات الاجتماعية بصفة عامة، وزيادة عدد السيدات المنتجات بصفة خاصة.



وثمنت المصادر خطوات وزيرة الشؤون التي تعكف على رعاية كل الفئات الخاصة المنوطة بوزارة الشؤون والعمل، مؤكدة أن الحكومة من خلال التقارير المرفوعة أمام مجلس الوزراء ستواصل برامج دعم الفئات الخاصة بحسب اللوائح والقوانين الموضوعة.



هذا، وأكدت المصادر ان مجلس الوزراء يجهز لإنشاء اللجنة الوطنية التي ستتولى وضع السياسات العامة للبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي كلف معهد الأبحاث العلمية بوضع تقرير حولها من العام الماضي.

وعلى صعيد لجنة إعادة الجناسي، قالت مصادر مختصة: انه حسب الرؤية التي أمامنا فالتقرير الثاني للجنة إعادة الجناسي سيكون جاهزا مطلع أكتوبر المقبل إلا اذا استجدت أمور وطلب مجلس الوزراء من اللجنة إعداد تقرير قبل هذا التاريخ.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية أنجز وضع ضوابط وشروط تنفيذ كادر المعلمين للعاملين في وزارتي التربية والأوقاف.



وأعلنت المصادر أن إبلاغ الوزارتين بهذه الضوابط سيتم فور اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية، نافية أي تأخير من جانب قياديي الديوان في صياغة الضوابط المطلوبة لبدء تطبيق الكادر على المستحقين للترقيات التي من المفترض ان تعلن قريبا.