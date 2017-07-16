ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قام بتطوير نظام الإبعاد لرفع منع الكفالات آليا من جهاز الحاسوب الرئيسي لوزارة الداخلية فور تسديد تذكرة المبعد ابتداء من اليوم الأحد الموافق 16/7/2017.



وأوضحت الإدارة أن النظام الجديد يهدف الى تحقيق الصالح العام، وتتحدد آليته في إصدار تذاكر المبعدين وإصدار بيانات الشؤون المالية وتقارير وإحصاءات وتحصيل تذاكر سفر المبعدين من الكفلاء وعرض إيصالات تذاكر المبعدين بتاريخ محدد وكشف التحصيل التفصيلي والإجمالي واليومي بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والإدارة العامة لمراكز الخدمة والإدارة العامة لشؤون الإقامة.