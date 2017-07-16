احرز البطل الأولمبي الكويتي احمد المطيري اليوم السبت، الميدالية الذهبية في سباق 100 متر جري على الكراسي المتحركة لفئة (تي 33) ضمن بطولة كأس العالم لألعاب القوى للمعاقين التي تقام حاليا في العاصمة البريطانية لندن.

وسجل المطيري توقيتا قدره 17 ثانية وهو رقم قياسي للدورة متقدما على منافسيه البريطانيين الثلاثة توبي غولد وأندرو سمول ودانيال برامال الذين حققوا توقيتات اقل من 17 ثانية و79 جزءا بالمئة ما يظهر حجم المنافسة التي شهدها السباق.

وأهدى الوفد الرياضي الكويتي المشارك في البطولة العالمية هذا الفوز لسمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ولكل الشعب الكويتي.

وقال رئيس اللجنة الرياضية وإداري الوفد أنور المطوع، إن فوز البطل احمد المطيري رفع مرة أخرى علم دولة الكويت وعزف النشيد الوطني أمام محفل رياضي عالمي كبير.

واعرب عن أمله في تتويج كل اللاعبين الكويتيين في المسابقات الأخرى ضمن الدورة الحالية لرفع علم الكويت مجددا.

وأوضح المطوع أن عددا من اللاعبين الكويتيين سيشاركون في مسابقات مختلفة غدا الأحد يتقدمهم حمد العدواني في تصفيات 200 متر جري وفيصل الراجحي في تصفيات 1500 متر جري وناصر الصالح في فئة 33 جلة وعبدالمحسن العتيبي في فئة 35 جلة.