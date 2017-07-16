هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، اليوم الأحد، اضطراريا بمطار القاهرة الدولي، لإنقاذ حياة سعودية تعرضت لأزمة قلبية أثناء الرحلة التي كانت متجهة من إسطنبول إلى جدة، وفق مصدر طبي.

وأوضح مصدر طبي بمطار القاهرة الدولي، في تصريحات صحفية، فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه أثناء عبور الرحلة التركية رقم 69 الأجواء المصرية، قادمة من إسطنبول في طريقها إلى جدة، فوجئ قائدها بطاقم الضيافة يبلغه بسوء حالة راكبة سعودية وتعرضها لأزمة قلبية، فأبلغ برج المراقبة بمطار القاهرة للهبوط".

وأضاف "عقب السماح للطائرة التركية بالهبوط تدخل فريق طبي من مطار القاهرة، وتم نقل الحالة إلى مستشفى بالقاهرة لتلقي العلاج".

ولم يصدر أي تصريح من الخطوط الجوية التركية أو السلطات المصرية، بهذا الخصوص، إلى غاية الساعة 8:00 بتوقيت غرينتش.