غادر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، صباح اليوم، أرض الوطن متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة.
وقد كان في مقدمة مودعي سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة ، مرزوق الغانم ، والشيخ فيصل السعود ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد والمستشار بديوان سمو ولي العهد الدكتور حمود العتيبي ومحافظ حولي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود ورئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم ووكيل ديوان سمو ولي العهد للشؤون المحلية الشيخ أحمد الجابر وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.