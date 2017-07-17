بشرى شعبان



أعلنت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة اسيل المزيد أن الهيئة أصدرت قرارا إداريا يقضي بالسماح بتجديد إذن العمل قبل 6 شهور من الانتهاء على أن تكون المدة القصوى للإذن 3 سنوات،وذلك على النموذج المعد لذلك لدى إدارة العمل المختصة.



وأوضحت المزيد أن هذا القرار يأتي ضمن القرارات الخاصة في تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي، مشيرة إلى أن

المستندات المطلوبة لدى تجديد إذن العمل هي:



▪ وثيقة سفر صالحة.

▪ صورة إذن العمل السابق.

▪ صورة البطاقة المدنية للعامل.

▪ نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من عقد العمل مستوفية البيانات المحددة بالقانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.

▪ صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع لدى إدارة العمل.

▪ إستيفاء الرسوم المقررة.

▪ أي مستندات أخرى تحددها الهيئة.