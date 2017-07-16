توفيت الكاتبة الفرنسية آن غولون، صاحبة سلسلة "أنجيليك" عن 95 عاماً في إحدى ضواحي باريس، بحسب ما أعلنت اليوم الأحد، ابنتها لوكالة فرانس برس.

وعرفت آن غولون بشكل خاص بهذه السلسلة التي ترجمت إلى ثلاثين لغة، واعتبرت من أهم الأعمال الأدبية الشعبية والروائية حول القرن السابع عشر.

وبيعت منها مئة مليون نسخة في مختلف أنحاء العالم.

وهي صممت شخصية "أنجيليك" مع زوجها سيرج الذي توفي في العام 1972، ونشرت من هذه القصص 13 حلقة بين العامين 1957 و1985.

وظهر الكتاب الأول في ألمانيا في بادئ الأمر، وذلك عام 1956، ثم صدر في فرنسا في العام التالي وفي الولايات المتحدة بعد عام. ولاقى نجاحا على الفور.

وصورّت خمس من هذه القصص في أعمال سينمائية بين العامين 1964 و1968.

ولدت آن غولون في السابع عشر من ديسمبر من العام 1921، واسمها الحقيقي سيمون شانجو، وهي ابنة ضابط في البحرية الفرنسية.

وقد توفيت يوم الجمعة بعد إصابتها بالتهاب في الأغشية المعوية، وفقا لابنتها.

وهي حافظت على نشاطها حتى آخر أيامها، وكانت آخر مقابلة صحافية معها في مايو الماضي.