أعلنت بلدية الكويت اليوم الأحد، عن افتتاح صالة للعزاء بمقبرة صبحان الجديدة على مساحة 4 آلاف متر مربع بحضور نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات في البلدية خلف المطيري.

وقال مدير إدارة شؤون الجنائز بالبلدية، الدكتور فيصل العوضي، في بيان صحافي، إن صالة العزاء الجديدة تشتمل على 160 وحدة تكييف و 16 مساراً للعزاء مزودة بشاشات إلكترونية حديثة.

وأضاف العوضي أن للصالة الجديدة 13 بوابة ومجهزة ب 30 ثلاجة لتبريد مياه الشرب إضافة إلى شاشات إرشادية وتوعوية لأقارب المتوفي والمشيعين فضلاً عن دورات مياه مكيفة ومواقف سيارات جانبية.