المحامي المويزري: موكلتي متميزة دراسياً وأخلاقياً.. وقرار طردها غير مبرر

عبدالكريم أحمد

حددت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية يوم الخمس المقبل الموافق 20 من شهر يوليو موعداً لعقد أولى جلساتها لنظر دعوى تطالب وزارة الشؤون بإعادة محضونة إلى دار ضيافة الفتيات.

وقال وكيل مقيمة الدعوى المحامي دويم المويزري لـ«الأنباء» إن دعواه تتضمن شقا مستعجلا يطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بإخراج موكلته من دار الضيافة للبنات وإعادتها إليه فورا على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته دون وضع صيغة تنفيذية ودون إعلان.

وأضاف المويزري أن موضوع الدعوى يطالب بإلغاء القرار المشار إليه الصادر من وزيرة الشؤون واعتباره كأن لم يكن مع كافة آثاره، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

وأوضح أن وزارة الشؤون تذرعت بقرارها أن موكلته قامت بالدراسة الجامعية العليا دون إذن، مشيرا إلى أن هذا السبب غير مبرر ولا يستلزم إصدار قرار بطردها لاسيما وأنها ابنة ومحضونة الشؤون الاجتماعية وتحت رعايتها منذ طفولتها.

وأكمل المويزري أن موكلته حصلت طوال فترة حضانتها على تقدير واحترام إدارة الدار وتكريم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقد أنهت دراستها الجامعية بالحصول على البكالوريوس في الحقوق من جامعة البحرين عن طريق بعثة وزارة التعليم العالي، ثم تقدمت لنيل درجة الماجستير من جامعة القاهرة بجمهورية مصر ولازالت تتابع دراستها.

وزاد أن موكلته التحقت بالعمل في إدارة قانونية في أحد البنوك وقد أثنى عليها مسؤولوها وزملاؤها في العمل لتفانيها ورقي أخلاقها منذ تعيينها.