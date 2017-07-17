العتيبي: «سلوان» ترجمة لواقع من السرور والبهجة ونشر السعادة لدى أطفال سورية في المخيمات

أكثر من 1600 كيس من السعادة تم توزيعها على الأطفال في القرقيعان

الحميدي: كرنفال سلوان وفعاليات فرح رسمت البسمة على وجه كل طفل

السابج: من أراد أن يبني سورية قوية يجب أن يهتم بجيل الأطفال

نظمنا أنشطة في المدارس ووزعنا الهدايا على الأطفال بمصاحبة 13 طفلاً كويتياً

المرزوق: تجربة سعيدة تعلم منها ابني قيمة بذل المال وقيمة الوطن والسند وعزوة الأهل ودعمهم

إعداد: ليلى الشافعي

ليس ثمة شيء يشعر المرء بالراحة والاطمئنان اكثر من اسعاد الآخرين وإدخال السعادة الى قلوبهم، خصوصا الاطفال، لهذا قرر فريق سلوان التطوعي والذي يعمل تحت مظلة الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية ترجمة السلوان ترجمة للواقع الجميل للسرور والبهجة ورسم البسمة على وجوه الاطفال السوريين اللاجئين، فقام هذا الفريق الشبابي الذي يضم الشباب والاطفال الكويتيين برحلتهم الاولى الى مخيمات السوريين في لبنان والتي كانت بعنوان «سعادة بلا حدود».. حول هذه الرحلة، يحدثنا رئيس الفريق مصعب العتيبي واعضاء من الفريق من الكبار والاطفال.



وفيما يلي نص الحوار:

عن فكرة فريق سلوان التطوعي، يقول رئيس الفريق مصعب العتيبي: خلال تجربتي في العمل الاغاثي والتطوعي في اكثر من فريق تطوعي لمدة 5 سنوات، اكتشفت ان معظم الفرق التطوعية تقدم اغاثات تقليدية، ففكرت في ان ابتكر فكرة جديدة وهي اسعاد الاطفال اللاجئين السوريين، فتأسست الفكرة في اول العام 2017.

ولماذا انضمام الاطفال بالذات لفريقكم؟

٭ يجيب العتيبي: لغرس قيم العطاء في قلوب وشخصيات الاطفال منذ الصغر وتنشئتهم نشأة على حب الخير، كما ان هدفنا اسعاد اطفال الكويت من خلال تنظيم برامج وانشطة تعلمهم العمل التطوعي وتحببهم فيه.

وعن اختيار لبنان بالذات، قال العتيبي: لأن مخيمات لبنان بها اكبر عدد من اللاجئين وتقابلهم تحديات مثل قلة الموارد وغيرها، وضمت الرحلة الاولى 13 طفلا، حيث قام الاطفال الكويتيون بتوزيع الألعاب على ذويهم من اطفال سورية، فمنهم من كان يقرأ عليهم القصة ومنهم من يلعب معهم ومنهم من يتحدث عن الفريق وهكذا.

وما الذي يميز فريق سلوان التطوعي عن الفرق التطوعية الاخرى؟

٭ تقول ريم (عضو في الفريق): الفريق يركز على إسعاد الطفل السوري اللاجئ من خلال تنظيم انشطة في المدارس تمت تسميتها «كرنفال سلوان» وكل عضو من الفريق من الكبار يتم توزيعه على الفصول من فصل الرسم إلى فصل الطبخ وآخر لفصل القصص وآخر للطين، وللخرائط وللألعاب وهكذا وكل شخص وموهبته يقدم للأطفال ما يشاركونه فيه، وقد تمت زيارة مدرسة عالمي الصغير في البقاع وزرنا بيت (ليان) للأيتام في البقاع واتغدينا معهم واحتفلنا معهم بالنون الكويتي ليتعرفوا على تقاليد التراث الكويتي، كما تمت زيارة مخيم النهر في (كاترماي) في صيدا ومخيم (النهار) ومخيم (الأبرار) في البقاع وستكون الرحلة القادمة بإذن الله في شهر سبتمبر القادم الى شمال لبنان في طرابلس والبقاع لاحتياجهم للمساعدات.

ولماذا تقدمون كل هذا للطفل السوري بالذات؟

٭ قال العتيبي: اكتشفنا من خلال رحلاتنا ان الطفل السوري منسي وأن اكثر موارد الإغاثة تقدم للأسر السورية فقط ،اما الحالة النفسية للطفل السوري فهي آخر الاهتمامات مع ان الطفل يمثل المستقبل، فمن اراد ان يبني سورية قوية يجب ان يهتم بجيل الاطفال، فالفريق يهتم بإدخال السعادة على الطفل اللاجئ من خلال تنظيم فعاليات فرح او كرنفال سلوان التي تهدف الى رسم البسمة على وجه كل طفل.

وعن أهم إنجازات فريق سلوان؟

٭ أجاب العتيبي قائلا: انجز فريق سلوان التطوعي بالتعاون مع فريق نسائم الخير حملته الإغاثية الأولى خلال الفترة من 24 الى 27 فبراير 2017 في لبنان بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وقد ضم اعضاء الفريق 27 متطوعا تمكن من تحقيق جملة من الانجازات ابرزها: كفالة عدد 105 طلاب أيتام او فاقدين للابوين، وكفالة 40 يتيما وافتتاح عيادة (سعادة بلا حدود) النفسية بالإضافة لتقديم دعم نفسي للعديد من الحالات النفسية الحرجة وكذلك تنظيم كرنفال السعادة وإدخال البهجة وتوزيع هدايا على 1000 طفل لاجئ سوري وتقـديم مســــاعدات نقديــة لـ 226 اسرة وأيضا تم تنظيم فعالية ترفيهية لـ 47 يتيما ودعم مشاريع منتجة للأسر والسيدات.

٭ وعن نشاط فريق سلوان التطوعي في رمضان بينت العضوة ريم الحميدي انه تم تجميع القرقيعان للأطفال اللاجئين في لبنان وتم تغليف اكثر من 1600 كيس من السعادة ولأن شعارنا السعادة بلا حدود اخترنا ان يشاركنا الاطفال العطاء حتى تعبر كل الحدود وتصل للقلوب.

كما تمت كفالة 105 طلاب وطالبات لمدة سنة دراسية كاملة موزعين على ثلاث مدارس، ولذا انادي الجميع بأن يتبرع لكفالة طالب العلم لأبنائنا الطلبة السوريين حتى يلتحق كل طفل بالمدرسة.

ولماذا ركز الفريق على إسعاد الطفل بالذات؟

٭ أجابت ريم الحميدي: لأن الطفل السوري يحتاج الى مواساة نفسية حيث دلت الاحصائيات الاخيرة على أن 8 أطفال من أصل 10 يعانون من التوتر والإحباط وهذا يحتم على المتخصصين النفسيين والأطباء بحث طرق علاجهم، لذا قام الفريق بافتتاح عيادة (سعادة بلا حدود) في عيادة البنيان في صيدا وقامت بافتتاحها د.شريفة الخميس المعالجة النفسية.

٭ وعن سبب إطلاق عنوان «سعادة بلا حدود» على الرحلة الأولى للمخيمات قالت ريم: نهدف الى ترسيخ مفاهيم السعادة وتعزيزها عند اطفال المخيمات لتصبح عادة لديهم بدلا من الاحباط والتشاؤم من خلال انشطة تقدم لهم وخدمات تسعدهم وتفرحهم وتنشر السعادة بلا حدود بين الاطفال والتخفيف عن معاناة الاطفال الذين فقدوا بيوتهم وأماكن لعبهم.

لمتابعة الفريق team.salwan

الأطفال المشاركون

٭ مفرج المطيري (12 عاما) ٭ راكان المطيري (9 اعوام) ٭ عبدالرحمن العتيبي (8 أعوام) ٭ عمر العتيبي (10 اعوام) ٭ معاذ الشمري (14 عاما) ٭ سارة القناعي (9 اعوام) ٭ محمد جاسم القصير (11 عاما)٭ مصعب ماجد المطيري (4 اعوام وهو اصغر متطوع)

الحسيني: أزمة اللاجئين السوريين طالت وأغلبية اللبنانيين متفهمون لأوضاعهم

أوضح الزميل محمد بسام الحسيني في مداخلة ان أزمة اللاجئين السوريين طالت وان اهم شيء يفتقده الطفل ثلاثة اشياء، اولها ان يكون للطفل ركن خاص له، وثانيها ان يقدم للطفل الطعام في مواعيد ثابتة حتى يشعر الطفل بالامان، وافتقاده هذا يؤدي الى ازمة نفسية تنعكس على حياته، وثالثا ان من الضروري للطفل ان تكون لديه وسائل ترفيهية وهذا ايضا ما يفتقده الطفل السوري في الغالب ويتطلب المساعدة.



وبسؤاله عن نسبة الجريمة من السوريين اللاجئين في لبنان، اجاب: الشعب السوري شعب شقيق يشترك في كثير من الأمور مع اللبنانيين ومنها النظافة والاعتناء بمكان إقامته والوعي، ولذا لم نجد ارتفاعا حادا في نسب الجرائم بسبب اللجوء بل ظلت ضمن معدلات طبيعية، واضاف ان اغلبية اللبنانيين متفهمون للاوضاع الانسانية للسوريين المقيمين بلبنان وان هناك كثيرا من اخواننا السوريين يعملون في لبنان في عدة مهن في كل المناطق.

غدير السابج: نزعة الخير مغروسة داخل الطفل الكويتي

قالت غدير السابج العضو في الفريق ووالدة المتطوع معاذ الشمري: الذي لفت انتباهي نزعة الحب والخير الموجودة لدى الطفل الكويتي وإحساسه بالغير من الاطفال المحرومين، وكم كان حماس اطفال الكويت لجمع التبرعات لذويهم السوريين، فرأيت مبادرة ابني واطفال الفريق بالمسارعة الى جمع تبرعات من الاهل والاقارب وايضا المدرسة كان لها دور كبير عندما اعطى ابني الفكرة لاصدقائه وزملائه بالمدرسة وتشجعوا للتبرع عبر «الاون لاين» حتى اساتذتهم شجعوهم على هذا العمل التطوعي النبيل.

منيرة المرزوق: ابني تعلم قيمة الوطن وبذل المال

قالت المتطوعة منيرة المرزوق لقد كانت تجربة سعيدة بمشاركة ابني محمد جاسم البالغ من العمر 10 سنوات في هذا العمل التطوعي وشجعته لرغبتي في ان ينشأ ابني على حب الخير الذي جُبل عليه الآباء والاجداد، وكنت دائما اتحاور مع ابني عن كيفية مساعدة الآخرين وكانت رحلتنا الى المخيمات في لبنان تطبيقا عمليا لحوارنا، ومن خلالها تعلم ابني قيمة بذل المال وقيمة الوطن والسند وعزوة الاهل ودعمهم، كما زرعت فيه حب الآخرين واهمية التكافل بين الناس كما امرنا اسلامنا لاسعاد الآخرين.

«سلوان» في عيون الأطفال

سارة القناعي قيمة الأشياء سارة القناعي (9 اعوام): قمت في الكويت ببيع العصير لأهلي واقاربي وبفلوسه وفرت مبلغا تبرعت به مع مصروفي لاطفال المخيمات، وهم يفرحون بأبسط الاشياء التي نراها في الكويت شيئا عاديا، وهذا علمني قيمة الأشياء الصغيرة التي نتمتع بها في الكويت.

عبدالرحمن العتيبي أعلام الكويت عبدالرحمن العتيبي (8 اعوام): رأيت ان اللعبة التي نشتريها في الكويت بـ 100 فلس تسعدهم سعادة كبيرة ويستأنسون بها وفرحت لفرحهم ووزعت عليهم اعلام الكويت وحكيت لهم عن كويتنا الجميلة واحتفلنا بالعيد الوطني للكويت بطريقة حضارية بدلا من استعمال «الفوم».

راكان المطيري أشتري ألعاباً من مصروفي الطفل راكان المطيري يتحدث بعفوية فيقول: رأيت اخواننا السوريين يعيشون غير حياتنا التي نعيشها في الكويت ويلبسون ملابس غير ملابسنا المرتبة الغالية النظيفة، وتذكرت ونحن نعيش في الكويت وكل شيء متوافر لنا والحمد لله بعكس الاطفال في المخيمات لا يجدون إلا القليل، ولقد اسعدتهم عندما قدمت لهم ألعابا احضرتها من مصروفي.

محمد جاسم زرعنا الحب محمد جاسم (10 اعوام) يقول: لعبت مع اطفال المخيمات في سورية كرة القدم، وقمت بتدريسهم اللغة الانجليزية التي اجيدها ولعبت معهم شد الحبل ووزعت عليهم كراسات وألوانا وألعاب الطين، ولو كان لدينا وقت اكثر كنت قضيته معهم، حيث انني لاعب كرة قدم موهوب في ناد ومارست معهم اللعب واستأنسوا جدا.

مفرج المطيري أطفال محرومون مفرج المطيري: تعلمت دروسا وايد من الرحلة الى مخيمات السوريين في لبنان، حيث وجدت اننا نمتلك في الكويت التلفون والالعاب والآيباد وكل شيء وهم محرومون من كل شيء، لذلك لعبت معهم وفرحتهم واتمنى ان يعودوا لبلادهم ويلعبوا مثلنا بنفس الالعاب.

معاذ الشمري الحفاظ على النعمة معاذ الشمري (14 عاما) طالب في مدرسة اكاديمية الابداع الاميركية يقول: انضممت الى فريق سلوان لحبي للعمل التطوعي، وكنت اسمع عن اللاجئين السوريين في الصحف والاعلام، ولما ذهبت هناك رأيت في الواقع انهم متأقلمون مع بعضهم، واشعر بأن فريق سلوان غير من شخصيتي وجعلني اكثر مسؤولية وزادني يقينا وحبا للخير والحفاظ على النعمة التي يعيشها ابناء الكويت.