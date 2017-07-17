إخلاء موقعي القوة البرية والإسناد الإداري في الجهراء وتسليمهما لـ «الرعاية السكنية» قريباً جداً

المشاركة في عمليات «إعادة الأمل» مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية واجب وطني

نعول كثيراً على أبنائنا المجندين بأن يدعموا الطاقة البشرية داخل الجيش

خطة متكاملة لتطهير الأراضي من الألغام والقذائف لتكون جاهزة للمشاريع المستقبلية

التمارين التعبوية تتم كل 3 أشهر كعمل مشترك مع القوات الأميركية أو البريطانية في الكوي

هناك توجه لشراء دبابات طراز «تي 90 إم إس» الروسية لسرعتها ودقتها لحماية طاقمها

أؤيد مبدأ رفع سن القبول في السلك العسكري إلى 35 عاماً للاستفادة من الخبرات العالية

العنصر البشري هو العنصر الأساسي بالنسبة للقوة البرية والقوات الأخرى

وسام القائد من الجيش الأميركي وسام شرف لكل ضابط وضابط صف وفرد في القوة البرية

أكد آمر القوة البرية اللواء الركن الشيخ خالد الصالح الصباح جهوزية واستعدادات القوة البرية خصوصا، والجيش الكويتي عموما ووقوفه على أهبة الاستعداد لأي عمل طارئ، لافتا إلى ان التدريب والتجهيز جزء من واجباتنا اليومية.

وأوضح اللواء الصالح في لقاء موسع مع «الأنباء» أن جداول الأعمال اليومية يتم التركيز فيها على الجاهزية القتالية من جميع النواحي، سواء من ناحية التدريب أو من ناحية الصيانة وكذلك التمارين وهي جداول تعد سنويا ويتم تنفيذها بدقة.

وأكد اللواء الصالح ان هناك لجنة تعمل على دراسة وإعادة النظر في الرواتب والأجور والعلاوات لجميع منتسبي الجيش، مشيرا إلى انها تحظى باهتمام من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، كما تناول بعض القضايا في الشأن العسكري من خلال الحوار التالي:

أجرى الحوار: عبدالهادي العجمي

في ظل تعقد الأوضاع الإقليمية وازدياد المخاطر واتساع نطاق الحروب، كيف ترون استعدادات وتجهيزات القوة البرية لأي احتمالات خطرة؟

٭ استعداداتنا في القوة البرية خصوصا والجيش عموما دائمة والجميع على أهبة الاستعداد من ناحية التدريب والتجهيز، فالاستعداد جزء من واجباتنا اليومية تحسبا لأي عمل طارئ، ودائما في جداول أعمالنا اليومية يتم التركيز على الجاهزية القتالية من كل النواحي «التدريب والصيانة والتمارين»، وهذه الجداول تعد سنويا وتقام شهريا وتضاف إليها بعض التدريبات الطارئة، والجاهزية القتالية عالية واستعدادنا القتالي عال بإذن الله.



العنصر البشري أولاً



العنصر البشري من أهم وأخطر عناصر المنظومة الدفاعية خصوصا في القوة البرية، هل هناك استراتيجية موضوعة وواضحة لضمان تجهيزه وتأهيله لكل الاحتمالات؟



٭ العنصر البشري هو العنصر الأساسي بالنسبة للقوة البرية والقوات الأخرى، فالقوة البرية لها استراتيجية ثابتة بحيث إنها تعمل على زيادة إعداد القوى البشرية داخل وحداتها، وهناك دورات كثيرة الآن في الجيش لرفع مستويات أفراده، وهي متوافرة ايضا للمتطوعين، فدائما نحن كقوة برية نأخذ حصيلتنا من القوة البشرية من مخصصات الجيش، وهناك استراتيجية للجيش فيما يتعلق بالمعاشات والأجور من خلال لجنة شكلت داخل الجيش وتعمل حاليا والهدف منها تطوير وتحسين معيشة العسكريين من الضباط وضباط الصف والأفراد وجميع الشرائح العسكرية.

وماذا عن استراتيجيتكم في القوة البرية؟



٭ هناك استراتيجية عامة للجيــش واستراتيجيـــــة خاصة للقوة البرية، ودائما استراتيجيتنا كقوة برية تقوم على ترغيب العسكريين في الانخراط بالقوة البرية وإعطائهم الفرصة الكبيرة من التحصيل العلمي العسكري والتدريب العملي، بحيث يكون العسكري الشاب واثقا في سلاحه وقدراته، وتنفيذ وهذه الاستراتيجية يأخذ منا جهدا كبيرا، ونحرص على الا تكون هذه الاستراتيجية طويلة المدى، كما نحرص ان تكون مناسبة ومبنية على الواقع حتى نكون قادرين على تنفيذها.

هل تتوقعون أن يساهم قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في رفد القوة البرية بعناصر كفؤة قادرة على تنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة؟



٭ لا شك ان الجيش ينبني على أبناء الوطن، وكلنا أمل بأبنائنا أن يعاونوا اخوانهم في القوات المسلحة سواء البرية او الجوية او البحرية او أي مفصل من مفاصل الجيش في الوحدات المستقلة او الهيئات، ونحن نعول كثيرا على ابنائنا المجندين بأن يدعموا الطاقة البشرية داخل الجيش الكويتي.

هل هناك نية أو توجه لتوسيع نطاق القوة البرية عددا ومناطقيا، بحيث تصبح قوة إقليمية مؤثرة ويمكنها مواجهة أي اعتداء؟



٭ من استراتيجيات القوة البرية ان هناك تخطيطا مستقبليا بحيث ان تكون القوة البرية اكبر بالتشكيل والعدد وهذه دائما من ضمن خططنا التسليحية والقوة البشرية ستكبر ان شاء الله من الآن إلى مدة خمس سنوات ولن ترى القوة البرية الموجودة اليوم بجميع مفاصلها سواء القوة البشرية والتسليح والتجهيز ونمط التدريب، فكلها بصدد إعادة النظر فيها للأفضل.



مستويات قتالية عالية



القوة البرية ربما كانت أكثر فروع القوات المسلحة احتياجا للخطط وبرامج التدريب المستندة للمدارس العسكرية المختلفة غربا وشرقا؟ أين وصلت قواتنا في هذا الإطار؟



٭ أطمئنكم بفضل من الله علينا ثم بجهود الإخوة الضباط وضباط الصف في القوة البرية واهتمام ودعم القيادة العسكرية وعلى رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان الشيخ عبدالله النواف، وبتعاوننا مع مجلس الدفاع والوحدات الأخرى اليوم بالنسبة لتأهيل الضابط وضابط الصف تأهيلا عاليا بالنسبة للفنون العسكرية القتالية، وأيضا الصيانة والدعم الفني سواء عندنا كدورات داخل معهد القوة البرية، إذ تأتينا اعداد من جميع دول مجلس التعاون الخليجي لأخذ دورات في جميع تخصصات القوات البرية ومدارسنا داخل المعهد لها تاريخ طويل مع الوافدين لنا سواء من اخواننا في دول مجلس التعاون أو الدول العربية، ففي كل موسم تجد عندنا اعدادا من ابنائنا واخواننا من الدول العربية وبالأخص من دول مجلس التعاون الخليجي، فالمستوى العلمي والاحترافي في معهد القوة البرية جدا عال، ولا نخفي تخطيط هيئة التعليم العسكري والتي تؤهل ضباطنا بالدورات الخارجية في الدول الخليجية والعربية والأجنبية، فهناك كم كبير من الدورات التأهيلية للضباط وضباط الصف والأفراد سواء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية، ونحن دائما حريصون على تأهيل العسكريين من جميع صنوف الرتب على أعلى المستويات بحيث يكونوا قادرين على القيادة ومستوياتهم القتالية مرتفعة وممتازة.



تعاون كامل



هل ضمن هذا الإطار يتم ابتعاث مجموعات لحضور برامج في الخارج، وأي الدول الأجنبية والعربية أيضا التي تعتمدون عليها في هذه الجزئية؟



٭ تعاوننا مع جيوش دول مجلس التعاون الخليجي تعاون كامل بالنسبة للتمارين والتدريب والدورات، اما بالنسبة للدول العربية والأجنبية فنركز على الدورات، لدينا تمارين كثيرة بالنسبة للقوة البرية مع اشقائنا الخليجيين وهذه تمارين شبه دورية تعقد سنويا سواء كانت جانبية بين دولتين او بين الدول مجتمعة داخل مجلس التعاون الخليجي وتكون هذه التمارين تمارين تعبوية ولدينا تمارين قائمة ومستمرة على مدار السنة، فالقوة لا تقف عن التمارين فالعمود الفقري لأي جيش او قوة يرتكز على التمارين والتدريب ولدينا تمارين تدريب القيادات وتمارين انفتاح تعبوية، وهذه كلها مستمرة سواء مع اخواننا الخليجيين او حلفائنا، وفيما يخص التمارين التعبوية فهي مستمرة وتتم كل ثلاثة أشهر وتكون بمستوى عمل مشترك ما بيننا وبين القوات الأميركية او القوات البريطانية المتواجدة في الكويت.

وكيف يتم التجهيز لهذه التمرينات؟



٭ دائما قبل أي تمرين هناك شيء اسمه الإعداد للتمرين، ماذا نريد من هذا التمرين وما هو الهدف المراد إبرازه في هذا التمرين وما هي جوانب التنسيق ما بيننا وبين هذه القوات؟ فدائما هذه التمرينات تسبقها تدريبات ما بيننا وبين أي قوة، او يكون التدريب منفردا داخل القوة البرية ما بين المشاة والدروع وما بين المشاة والدروع والمدفعية وتكون هذه التدريبات مشتركة ما بيننا وبين بعض، وأيضا هناك تدريبات مع اخواننا في القوات المسلحة في القوة الجوية وتدريب مع القوة البحرية وهو تدريب مشترك.

إعادة الأمل



تشارك القوة البرية بكل شجاعة وإخلاص في عملية إعادة الأمل لإعادة الشرعية باليمن، إلى أين وصل التقدم في هذه الحرب عسكريا؟ وهل اقترب النصر الكامل؟



٭ ما نقوم به في عمليات اعادة الأمل هو واجب وطني نشارك من خلاله اشقاءنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة في الدفاع عن أراضيها، ولله الحمد أن القوة المتواجدة سواء كانت قوة المدفعية التابعة للقوة البرية او القوة الجوية في خميس مشيط يقومون بواجباتهم على اكمل وجه وهناك ثناء من اشقائنا في السعودية على جهودهم وتفانيهم في أداء عملهم، وهذا واجبنا وبإذن الله نرى ان النصر قادم.



دبابات روسية



تردد مؤخرا اعتزام القوات البرية عقد صفقة دبابات روسية؟ هل الكويت ماضية في هذا الاتفاق؟ ولماذا الروسية بالتحديد؟ ما هي مميزاتها والمكاسب التي يمكن للقوة البرية تحقيقها؟



٭ الصفقة قائمة حتى الآن وهناك أمور كثيرة ما قبل عقد الصفقة وهي الجوانب التعاقدية والأمور الإدارية والفنية، وهناك توجه لشراء دبابات طراز «تي 90 إم إس» تعتبر من الدبابات الممتازة والمتطورة جدا فهي تمتاز بالسرعة والدقة وأكثر حماية لطاقم الدبابة وأي سلاح رئيسي سوف يضيف للقوة البرية القدرات القتالية والقدرات النارية ومدفعها «125» وأيضا تعتبر من الأجيال المتقدمة «الجيل الرابع» وتم اختبارها في الكويت وكانت هناك مباركة لشرائها، وكتسليح للقوة البرية الكويتية تبقى الدبابة M1A2 الدبابة الرئيسية لسلاح الدروع في القوة البرية والتي تأتي في الصف الأول من الدبابات على مستوى العالم.



عدة مدارس



هل تعتمدون استراتيجية التنويع واستيعاب مختلف المدارس العسكرية من حيث طلبات التسليح لضمان إحاطة القوة بكل ما هو جديد في عالم الأسلحة؟



٭ سياسة الجيش الكويتي وليس القوة البرية فقط دائما نستمد استراتيجياتنا من توجيهات رئيس الأركان العامة للجيش في ان تكون مواردنا من عدة مصادر حيث نرى ما هو مناسب لنا طبعا ليس كتسليح لأن التسليح عندنا من عدة دول ومن عدة مصادر حتى تصبح لدينا قدرة قتالية عالية، ولا نعتمد على مدرسة واحدة او تسليح واحد، اما بخصوص الدورات فلدينا عدة مدارس وعدة أنماط مختلفة من التدريب لكن يبقى عندنا النمط الخاص في الجيش، والصحي في ذلك ان ابناءنا من الضباط وضباط الصف ينقلون لنا كل ما هو جديد في الدول المتقدمة والمناسب للجيش الكويتي لنستفيد منه في وحداتنا القتالية او الإدارية.

نشر في بعض وسائل الإعلام التوجه نحو الاتفاق على صفقة عربات مدرعة ومجنزرات من إحدى دول أوروبا هل هذا صحيح؟



٭ الجيش دائما عنده التطوير والتجهيز والشراء، هناك مشاريع كثيرة قيد الدراسة الآن فيما يخص المدرعات او المدفعية او الأجهزة والمعدات المساندة والجيش دائما يستهلك هذه الأسلحة والمعدات المساندة للوحدات دائما عندنا عروض واختبارات بصدد تجهيز وحداتنا وإمكانياتها.



تمرين كبير



هل تنوون إجراء تدريبات ومناورات عسكرية برية مع دول عربية أو أجنبية خلال العام الحالي؟



٭ هناك تمرين كبير مع القوات الأميركية في سبتمبر المقبل، والتمارين عندنا على مدار السنة ونركز على التمارين التعبوية وهناك تمارين القيادات وكلها تصب في مصلحة كفاءة العسكري سواء الضباط او ضباط الصف او حتى على مستوى القيادات، نعيد معلوماتنا في هذه التمارين سواء التمارين التعبوية او تمارين القيادة.

وما المعايير والمقاييس التي على أساسها يتم الاتفاق على مثل هذه المناورات؟ وهل تتشاركون فيها مع فروع أخرى من القوات المسلحة؟ وكيف يتم التنسيق بهذا الشأن؟



٭ نبدأ بالتدريب حتى نصل إلى مرحلة معينة في التدريب ثم نخرج إلى التمرين، دائما التمارين الصغيرة تجدها انفرادية خاصة نبدأ من المشاة، حيث نتدرب على واجبات المشاة، والدرع على واجبات الدرع، والمدفعية على واجبات المدفعية، وكذلك الهندسة كل مفاصل القوة البرية جميعهم يتدربون على التدريب الخاص بهم، ثم ندخل في شيء اسمه التمرين إذ تأتي هذه الوحدات الفرعية تجمع وتخطط على ان يكون هناك سيناريو كامل لجميع الفنون القتالية في المعركة لتشارك في تمارين، ومتى ما رأينا الانتهاء من هذه الأساسيات نكون قد انتهينا من مرحلة التدريب ونخرج إلى مستوى التمرين والعمل المشترك ما بين صنوف الأسلحة في الجيش الكويتي، وهذا هو نظام العمل الصحيح وهناك تنسيق دائما ما بيننا وبين القوات الأخرى للاستفادة من التمارين وتحقيق أفضل النتائج.



الأجور والعلاوات



هلا حدثتمونا عن بعض أوجه الرعاية والعناية لضباط وأفراد القوة البرية بحيث نضمن تفرغهم لمهامهم الجليلة في التدريب والمتابعة والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية؟



٭ هذا توجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد فهو دائما يريد تحسين مستوى معيشة الضباط وضباط الصف وجميع منتسبي الجيش، وهناك توجيهات الآن في أمور كثيرة من عرضها الأجور والعلاوات وهناك لجان تعمل وتدرس وتعيد النظر من أول وجديد فيما يتعلق بالأجور والعلاوات، والقوة البرية جزء لا يتجزأ من الجيش ونحن دائما نحرص على توفير الحياة الكريمة لأبنائنا مثل حرص الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد علينا كمواطنين بأن نعيش حياة كريمة ومدخول مناسب وهذا هو هاجس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، وذلك يحظى باهتمام رئيس الاركان أيضا.



كانت الكويت مقصدا لعدد من قيادات الجيش الأميركي ولقاءاتهم مع قيادات الجيش الكويتي، أين وصل التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالقوة البرية؟



٭ بالنسبة لنا كقوة برية تعاوننا تعاون وطيد مع القوات الأميركية بمعنى ان نتبادل معهم المعلومات ونتدرب معهم ونستفيد من خبراتهم في بعض المفاصل وعملنا معهم تمارين كثيرة وهناك تمارين دائمة، ودائما نحرص على ان تكون هناك تمارين مشتركة بيننا وبينهم، وبالنسبة للعلاقة القيادية ما بين القوة البرية الكويتية والقوة البرية الأميركية فهي علاقة ممتازة.



وسام القائد



حصلتم على وسام القائد من الجيش الأميركي وكنتم أول عربي يحصل على هذا الوسام، ما دلالة ذلك؟ وما مدى تقدير القيادات الأميركية لهذا؟



٭ هذا الوسام لم يكن يحصل عليه اللواء خالد لولا الدعم الكامل من قيادتي وجهود رجال القوة البرية سواء من الضباط وضباط الصف والأفراد، وهو وسام شرف وانا أقول لإخواني في القوة البرية هذا الوسام ليس للواء خالد الصالح إنما لكل ضابط وضابط صف في القوة البرية الذين شاركوا في التمارين والتخطيط والتنفيذ، وأشكر رئيس الأركان الأميركي وقائد القوة الأميركية ومساعد قائد القوات الاميركية على رفعهم اسمي لحيز هذا الوسام.



معسكرات الجهراء



معسكرات الجيش التابعة لوزارة الدفاع في محافظة الجهراء ظهرت مطالب عدة بضرورة نقلها.. لماذا برأيك؟ وهل سيتم اتخاذ إجراءات بهذا الأمر؟



٭ وقت إنشاء هذه المواقع وتحديدا معهد القوة البرية والإسناد الإداري كان منذ زمن بعيد ولم تكن في محيطها مناطق سكنية والآن تحيطها مناطق سكنية من كل جانب، وقد تم اختيار وتسلم مواقع جديدة لمعهد القوة البرية والإسناد الإداري وجار التخطيط للمواقع الجديدة وهي محل اهتمام نائب رئيس الأركان، وقريبا جدا سيتم إخلاء هذه المواقع وتسليمها إلى مؤسسة الرعاية السكنية.

هل تؤيد مبدأ رفع سن القبول في السلك العسكري إلى 35 عاما؟



٭ نعم لسببين، السبب الأول من سيأتيني وعمره 35 عاما احتمال ان يكون من حملة الشهادات العليا، السبب الثاني اذا لم يكن يحمل شهادات عليا فبالتأكيد لديه خبرة في مجال عمله السابق في أي مفصل من مفاصل الدولة سواء كان فنيا او اداريا وباستطاعته العمل من 20 إلى 25 عاما فأكيد الجيش سيستفيد من خبرته على ان يكون لائقا صحيا.

وكيف تصف الخطوات المتبعة في مجال تطوير القوات البشرية خاصة تأهيل ضباط الصف؟



٭ نعطي ابناءنا من ضباط الصف الاهتمام الكبير في التدريب، وهناك من يتم ابتعاثهم للدراسة في الجامعات خارج الكويت ومن يدرسون في المعاهد على ان يكون التخصص مفيدا للجيش وعندنا الدورات لضباط الصف في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لتأهيلهم ولا ننسى دور معهد القوة البرية فهو العمود الفقري للقوة البرية من حيث الناحية التعليمية من خلال الدورات داخل المدارس العسكرية ونحن نؤهل ضابط الصف فيما يخص ضابط الصف ونؤهل فيما يخص الضابط فمعهد القوة البرية هو مرجع للتدريب والتعليم في القوة البرية.

متى أنشئت القوة البرية الكويتية؟



٭ تم إنشاء القوة البرية في عام 1988 وقبل ذلك كانت الألوية تعمل تحت مظلة رئيس الأركان العامة للجيش مباشرة ومع تطور العلم القيادي رأت القيادة العسكرية في ذلك الوقت لزوم أن تكون هناك قيادة للقوة البرية تقود الألوية والوحدات المساندة للقوة البرية، وتنفذ خطة القيادة العسكرية فتم إنشاؤها ومنذ ذلك الوقت الى وقتنا هذا وهي في تطور وانا شخصيا أسير من حيث ما سلمني الآمر السابق، نبني خططنا المستقبلية لتقوية القوة البرية وتجهيزها على اكمل وجه.



تحرير الكويت



حدثنا عن دور القوة البرية في حرب تحرير الكويت؟



٭ لا شك ان القوة البرية قامت بدور كبير في حرب تحرير الكويت وشاركت بكل قواها وكانت من طلائع القوات التي اشتبكت مع العدو، وظلت مستمرة بالتعامل مع بعد الغزو وآثاره لغاية يومنا هذا نجد مخلفات للعدو من قذائف وألغام وأشباك وسلاح الهندسة في القوة البرية في تطهير المناطق، وبعض المناطق في فترة من الفترات بعد تحرير الكويت اخذتها شركات وبعض الجيوش تعاقدت الدولة معهم لتطهير المناطق من الألغام ومخلفات الغزو ومازلنا نتعامل مع البلاغات في هذا الشأن، وهناك تنسيق مع مؤسسة الرعاية السكنية وجميع مؤسسات الدولة وهناك ضباط متواجدون منذ ايام في موقع لمشروع تابع للإسكان ويداومون في الموقع ويقومون بجهود كبيرة في مسح الأراضي وتطهيرها من اجل امن وسلامة العاملين في المشروع وهناك خطة كبيرة لتطهير الأراضي للمشاريع المستقبلية من الألغام والقذائف.

كلمة اخيرة



٭ ندعو الله تعالى ان يحفظ بلدنا وان يطيل بعمر سيدي صاحب السمو الأمير وسيدي سمو ولي العهد وان يديم علينا نعمة الأمن والأمان على بلدنا الكويت وأهلها وعلى الأمتين العربية والإسلامية.

السيرة الذاتية للواء الشيخ خالد الصالح الصباح

٭ خريج كلية سانت هيرست عام 1987

٭ آمر فصيل المشاة

٭ آمر سرية المشاة

٭ آمر كتيبة المشاة

٭ آمر قيادة الشرطة العسكرية

٭ تسلم منصب آمر القوة البرية عام ٢٠١٥