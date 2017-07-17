عاطف رمضان

أكد رئيس جمعية المهندسين م. فيصل العتل أن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م. عصام المرزوق قام برفع عدد المهندسين الكويتيين المقبولين للعمل في الشركات النفطية من 20 إلى 50 مهندسا ومهندسة ممن اجتازوا اختبارات التوظيف والبالغ عددهم 97 مهندسا ومهندسة.

وأضاف العتل في تصريح صحافي عقب لقائه وأمين سر الجمعية م. فهد العتيبي الوزير المرزوق بمكتبه أن المرزوق تجاوب مع مطالب الجمعية بتعيينهم جميعا خاصة أنهم قد تجاوزوا الامتحانات، مشيرا الى ان ذلك يحسب للوزير.

وأشار إلى ان الوزير أبلغ مجلس الإدارة إن «المؤسسة» والوزارة يبحثان آلية لتعيين المتبقين من المهندسين والمهندسات في الشركات النفطية الخاصة المتعاقدة مع القطاع النفطي في الكويت.

وبين أن المرزوق أكد أننا لن نتخلى عن أبنائنا وسنعمل على توظيفهم وإكسابهم الخبرات المطلوبة في العمل النفطي.



وأضاف العتل أن مجلس ادارة «المهندسين» عرض على الوزير أيضا حالة عدم الإنصاف في آلية التوظيف لخريجي الهندسة من الجامعات المصنفة عالميا ضمن الجامعات المتميزة، بحيث تتم الاستفادة بشكل أفضل من هؤلاء الزملاء الذين يصنف تأهيلهم الأكاديمي عاليا في قوائم التصنيف العالمية.