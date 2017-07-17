محمد راتب

أعرب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري عن استغرابه من قرار وزارة المالية رفع القيمة الإيجارية على الجمعيات التعاونية مبينا انه توجد تساؤلات كثيرة حول الجهة او اللجنة التي قامت من قبل وزارة المالية بعمل هذه الدراسة، وهل الجهة التي قدمت الدراسة لها خبرة في القانون؟

واضاف ان جدول الاسعار الذي تم رفعه من قبل وزارة المالية حسب القرار الاداري رقم 40/2016، شمل رفع سعر ايجار المتر المربع في السوق المركزي من 2.400 دينار الى 3.500 دينار، والادارة من 360 فلسا الى دينار، والمحلات المستثمرة من قبل الجمعية داخل مركز الضاحية من 2.400 دينار الى 5.500 دينار والمحلات المستثمرة من قبل الجمعية خارج مركز الضاحية من 1.200 دينار الى 2:500 دينار، والمخازن من 240 فلسا الى 750 فلسا، والمساحات غير المستغلة من 3 دنانير الى 5 دنانير، وصالات الافراح من 100 فلس الى 360 فلسا.

وبين الكندري انه بالنسبة للمساحات غير المستغلة فهذه ليست احتكارا ولا تباع وعدم استغلالها من قبل الجمعية جاء لعدم تملكها القدرة لاستغلال هذه الارض وعدم وجود امكانية مالية لاستغلالها، مشيرا الى ان هذا الارتفاع سيؤثر سلبا على مصروفات الجمعيات مما يؤدي إلى ارتفاع سعر إيجارات الارفف حتى تتمكن الجمعيات من سد هذه المبالغ وهذا الامر سينعكس على التجار ثم يتم رفع سعر المنتج وبالنهاية الزيادة سيدفعها المواطن والمستهلك.



لافتا الى ان الجهات الحكومية ترفع اسعار الايجارات على الجمعيات في حين يطالبون بخفض الاسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين والمستهلكين فكيف يتم ذلك.

وتساءل لماذا يتم رفع قيمة المحلات المستثمرة من قبل الجمعية هل لأنها تؤدي دورا خدميا لأهالي المناطق، ولماذا تعامل الجمعيات التعاونية مثل معاملة الاسواق الموازية وجمعيات النفع العام في حين يجب على الوزارات ان تعامل الجمعيات التعاونية معاملة خاصة لانها المؤسسة الوحيدة التي تدعم الدولة وليست الدولة التي تقوم بدعمها، مؤكدا انه لا يخفى على احد دور الجمعيات في المجتمع من انشطة اجتماعية ومساهمات في المشاريع الوطنية منها مستشفى القلب ومشروع بنك الدم وغيرها من دعم المدارس والمساجد وكل هذا هو ارباح للمساهمين اخر العام على المشتريات.

واضاف الكندري انه يفترض على وزارة المالية مراجعة هذا القرار لحماية جيوب المساهمين والمستهلكين، مبينا ان القرار تم اتخاذه من قبل الوزارة ولم تتم استشارة التعاونيين فيه.