الوزارة تخطت في تحصيل الفواتير مليار دينار

زيتل: ألمانيا نجحت في التوفيق بين النمو الاقتصادي والأمن في التزويد بالطاقة آلاء خليفة

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري أن مخزون المياه بالكويت في أحسن حالاته، حيث بلغ قرابة 4 مليارات غالون إمبراطوري، لافتا إلى أن إنتاج المياه مع تشغيل المحطات يزداد في فترة الصيف.



جاء ذلك خلال افتتاحه معرض «تحول الطاقة في ألمانيا» والذي اقيم صباح امس بوزارة الكهرباء والماء برعاية وحضور القائم بأعمال سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية رودجر زيتل وبالتعاون مع شركة سيمنز الكهربائية.

واوضح بوشهري ان استهلاك المياه حاليا يبلغ 460 مليون غالون امبراطوري، والإنتاج يصل إلى 480 مليون غالون، وبالتالي يوميا يزيد هذا المخزون.

واشار بو شهري الى إيفاد 15 مهندسا ومهندسة من وزارة الكهرباء والماء للتدريب في برلين على استخدامات الطاقة المتجددة، وكل ما يتعلق بتلك التكنولوجيا، وسيكون لوزارة الكهرباء والماء زيارات أخرى إلى ألمانيا من قبل قطاعات أخرى، مثمنا قرار وزير التجارة بمنع استيراد لمبات الكهرباء المتوهجة، مشيرا إلى أن القرار كان نتاج التنسيق بين وزارتي الكهرباء والماء والتجارة، وستكون هناك قرارات أخرى تتعلق بالأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف.

ودعا بوشهري أصحاب العقارات إلى الحرص على الحصول على فواتير وزارة الكهرباء والماء التي تؤكد ايصال الخدمات، خاصة أثناء مراحل البناء المختلفة.

وقال بوشهري من السابق لأوانه أن نتحدث عن ذروة الأحمال خاصة أننا في 11/ 7 الجاري وصلنا إلى 13.570، ونتوقع أن نصل إلى 14.300 ميغاواط استهلاك كأعلى معدل استهلاك، مشيرا إلى أن أي رقم دون ذلك يعتبر إنجازا لوزارة الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن الوزارة تخطت في تحصيل الفواتير منذ الحملة التي بدأت في 10/ 2012 مليار دينار.

وحول المعرض، قال بوشهري اننا أطلعنا من خلال المعرض على عملية تطوير الطاقة المتجددة في جمهورية المانيا الاتحادية كما تم عرض العديد من التجارب التي تم استخدامها في ألمانيا من عام 1973 والخطط القيادية والريادية لتطبيق الطاقة المتجددة وكذلك في مجال استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكيفية تشجيع المواطنين في ألمانيا لوضع الخلايا الشمسية على أسطح المنازل بما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التي تستخدم الوقود الاحفوري متخصصة في ألمانيا، وتمت الاستفادة من هذه الاتفاقيات.

واكد بوشهري اهمية استخدام الطاقة المتجددة موضحا ان الساعات الشمسية في الكويت تصل الى اكثر من 3 الاف ساعة شمسية وبالتالي يمكن الاستفادة منها، مؤكدا حرص وزارة الكهرباء والماء على توفير طاقم فني متدرب في هذا المجال، لافتا الى ان الوزارة تتعاون مع المانيا من نواح عدة، كما ان شركة سيمنز الكهربائية تغطي ما يزيد على 40% من اجمالي الطاقة والتي تنتج من معدات الشركة وشبكة النقل من خلال محطات التحويل الرئيسية.

من جانبه، اوضح القائم باعمال سفارة المانيا رودجر زيتل ان بلاده تمر في مرحلة تحول للطاقة، لافتا الى ان عملية التحول التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي تهدف الى نقل مصادر الطاقة الالمانية بالكامل عن طريق الطاقة المتجددة وتقليص استهلاك الطاقة بشكل واضح والتخلي عن الطاقة النووية في آن واحد، مشيرا الى ان المعرض يعد فرصة للحصول على معلومات مفصلة عن عناصر مختلفة وتاريخ تحول الطاقة كما انه يثبت للجميع كيف نجحت المانيا في التوفيق بين النمو الاقتصادي والامن في التزويد بالطاقة والاستدامة البيئية.

واوضح ان الكويت تعد أهم الممثلين في سياسة الطاقة العالمية وهي لهذا السبب وجهة رئيسية للمعرض فهي سادس اكبر دولة منتجة للنفط وتملك ثاني اكبر احتياطي في العالم فهي حريصة على ادارة مصادرها بطريقة مسؤولة ومستدامة.