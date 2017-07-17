أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الدور المحوري للجمعيات التعاونية الاستهلاكية في تحقيق التنمية المجتمعية والحضارية، منوها بالتجارب الناجحة والحضور الفاعل للعديد من الجمعيات في محافظة الأحمدي وعلى امتداد الكويت، مشيدا بالشراكة البناءة القائمة بين المحافظة والجمعيات التعاونية العاملة في نطاقها الإداري التي تنعكس إداريا على حجم ومستوى ونوعية الخدمات المؤداة لأهالي وقاطني المناطق المختلفة، مجددا التأكيد على حرصه التام على دعم جهود الجمعيات في هذا الصدد وتيسير ادائها لمهامها وتذليل ما قد يعترضها من معوقات بالتعاون والتنسيق مع مختلف وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية المعنية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية هدية التعاونية جابر عبدالله الكفيف، ونائب رئيس مجلس الإدارة بدر الشمري، ورئيس لجنة المشتريات مدعث السهلي، مثمنا الجهود المخلصة للقائمين على الجمعية، معربا عن ارتياحه لما اطلع عليه من مشروعات حالية ومستقبلية يعكف عليها مجلس الإدارة والتي تسعى لتعزيز الخدمات للمساهمين، وتوفير متطلبات الجمعية.



وأعرب جابر الكفيف عن الشكر والتقدير للدور المحوري الذي تضطلع به محافظة الأحمدي في تذليل العقبات أمام الجمعيات التعاونية العاملة في مناطق المحافظة عموما بتوجيهات مباشرة من المحافظ الذي يحرص دائما على الوقوف من خلال قطاع العلاقات الحكومية بالمحافظة على متطلبات الجمعيات والدفع نحو إنجازها بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.