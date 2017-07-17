أعلنت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية عن طرح عدة مشاريع خيرية على المحسنين الكرام تلبية لرغباتهم وتنفيذا لاهتماماتهم وتعظيما للأجر والمثوبة، وتأتي هذه المشاريع متزامنة مع حلول فصل الصيف وتهدف إلى التخفيف عن المحتاجين في هذا الجو القائظ شديد الحر.

وقال مدير عام جمعية السلام الخيرية د.نبيل العون ان الجمعية طرحت باقة مميزة من المشاريع في فصل الصيف كمشروعات المياه المختلفة وسقيا الماء وحفر الآبار وتمديدات المياه من أماكن توفرها وإلى أماكن احتياجها، معللا بأن هذه المشاريع ذات قيمة عالية وأهمية مضاعفة، خصوصا في هذا الشهر القائظ مستشهدا بالحديث (ان امرأة دخلت الجنة بكلب سقته..) فكيف بمن يسعى في سقيا الناس.



وأضاف أن الجمعية طرحت مجموعة متنوعة من الكفالات.. ككفالة الأيتام والمعاقين والأسر الصغيرة والكبيرة والحفظة ومعلمي القرآن الكريم وغيرها من الكفالات التي تسعى الجمعية لتسويقها في عدة دول تعمل بها تحت شعار الكفالة طريق للجنات وترضي رب السموات.

ولفت العون الى أن الجمعية تستقبل تبرعات المحسنين الكرام لمشروع حج الفقراء من باب تحقيق أمنيتهم في حج بيت الله العتيق، مشيرا الى أن كفالة الحجاج باب عظيم من أبواب الأجر، علما بأن الجمعية تقوم بالتركيز على الحجاج من جمهورية قرغيزيا وسورية ووسط آسيا والفلبين لوجود شريحة منهم ذات احتياج كبير.



وأشار الى الوقف الذي فتحت الجمعية أبوابه مشرعة وفي عدة أغراض وفي عدة مجالات كالأضاحي وبر الوالدين والمياه وبناء المساجد وكفالة المعاقين والأيتام والحج والإغاثات وغيرها من مجالات الخير الواسعة والمتعددة.



كما حث المحسنين على التبرع لصالح مشروع الأضاحي الذي تنفذه الجمعية هذا العام في المناطق الأشد احتياجا كاليمن وسورية وقرغيزيا والفلبين وطاجيكستان وبورما وغيرها من البلاد.



وقال العون ان الجمعية بصدد إطلاق قافلتها التاسعة لسورية لتنفيذ العديد من الإغاثات لمصلحة الأشقاء من المحتاجين السوريين.