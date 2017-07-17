أحيت السفارة التركية لدى الكويت الذكرى الأولى لانتصار الديموقراطية والحرية، حيث أجهض الشعب التركي محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها اتباع فتح الله غولن.

وقالت السفارة في بيان لها: نذكر وبكل احترام شهداءنا في 15 يوليو، حينما أفشلت الأمة التركية محاولة انقلاب دبرها أتباع فتح الله غولن الذي يعتبر نفسه «إمام الكون»، والذين اندسوا في القوات المسلحة وفي الهيئات والمؤسسات الأخرى.

وأوضح البيان أن ما حدث في تلك الليلة كان هجوما إرهابيا ضخما لم ير تاريخ الجمهورية التركية مثيلا له حيث استشهد 250 وأصيب أكثر من 2000 مواطن، لافتا إلى أن الشعب التركي واجه بقلب واحد الانقلابيين بشجاعة كبيرة.



وقفوا أمام الدبابات بأيديهم المجردة، جعلوا من أجسادهم دروعا ليمنعوا سقوط مؤسسات الدولة.



وأظهروا جليا بأن الشعب التركي لن يسمح بأي تدخلات خارج إطار الديموقراطية.



وأثبتوا أن مستقبل تركيا تحدده إرادة الشعب الحرة وليس المجموعات المسلحة.

نذكر شهداءنا الأعزاء الذين فقدوا حياتهم أثناء نضالهم البطولي دفاعا عن الديموقراطية ومستقبل دولتهم ونطلب لهم الرحمة ونعبر عن مشاعر الشكر والامتنان لمصابينا.