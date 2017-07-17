قالت وكيلة وزارة المواصلات بالتكليف بثينة السبيعي إن المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات اعتمد بلورة «الاستراتيجية العربية للاتصالات وتقنية المعلومات».



وقالت السبيعي التي ترأست وفد الكويت إلى الاجتماع الـ 41 للمكتب التنفيذي في ختام أعماله في تصريح لـ «كونا» أمس إن الاجتماع اعتمد بلورة الاستراتيجية في ضوء نتائج وتوصيات فرق متخصصة.

وأوضحت أن المكتب التنفيذي ناقش أهمية المشاركة العربية في هذا الصدد فيما كلف الأمانة العامة ببحث إمكانية الاستعانة بخبراء للمساعدة في صياغة البلورة العامة للاستراتيجية الخاصة بالاتصالات والمعلومات حتى عام 2024.