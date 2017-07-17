الحملة استطاعت خال 12 ساعة جمع 4 ملايين دينار من نحو 85 ألف متبرع

الأنصاري: بدء توزيع الدفعة الأولى من مستحقي الإيجارات أشادت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بالدور الإنســاني الرائد الذي تقوم به جمــعية النجاة الخيرية داخل الكويت وخارجها، مثمنة حملتها الرمضانية التي أطلقتها تحت شعار#أبشروا_ بالخير والتي تهتم بتوفير قيمة الإيجارات للأسر المتعففة وسداد الرسوم الدراسية لطلاب العلم المعسرين داخل الكويت، مؤكدة أنه يحق لكل كويتي الفخر بهذه الحملة التي استطاعت في 12 ساعة فقط أن تجمع مبلغ 4 ملايين دينار من قرابة 85 ألف متبرع من 46 دولة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد جمعية النجاة الخيرية لوزارة الشؤون والذي ضم كلا من مدير عام الجمعية د.محمد الأنصاري ونائبه د.جابر الوندة والناشط في العمل الخيري والإنساني محمد الحصينان ومدير إدارة تنمية الموارد والتسويق بالجمعية عمر الثويني.

ورحبت الصبيح بوفد النجاة الخيرية وأعربت عن سعادتها العارمة بالدور الفعال الذي حققته حملة #أبشروا_ بالخير، حيث رسمت البسمة والسعادة للمستفيدين داخل الكويت، مؤكدة أن الوزارة تدعم وبقوة العمل الخيري المؤسسي المنظم الذي يرفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.

وقال د.محمد الأنصاري رزق الله عز وجل الكويت شعبا كريما وحكومة داعمة ومؤسسات خيرية فاعلة ذات خبرة فكان التميز والريادة والسخاء، واستطاعت الكويت أن تنال التكريم الأممي بجدارة كعاصمة للعمل الإنساني، وصاحب السمو الأمير قائدا للعمل الإنساني.

وقدم الأنصاري ووفد النجاة للصبيح خطة الجمعية حيال تنفيذ حملة أبشروا بالخــير حيــث بدأت الجمعية أولى خطـواتها العملية في تسليم الدفعة الأولى من مستحقي الإيجارات وذلك من خلال شيك يصرف كل 3 شهور للأسرة المستفيدة يضم القيمة الإيجارية لثلاثة أشهر وفي حالة وجود إيجارات متأخرة نقوم على الفور بالتواصل مع المالك وسداد هذه المتأخرات.

وقال الأنصاري: وصلنا عبر رابط الحملة أكثر من 12900 ألف طلب فيما يخص الإيجارات وجار فحص هذه الطلبات بدقة وموضوعية وشفافية تامة لضمان وصول هذه الأمانة لمستحقيها، وحرصنا خلال التسجيل على توافر العديد من المتطلبات منها بعض الأوراق الرسمية مثل البطاقة المدنية أو أوراق أثبات الحالة بشرط تكون صالحة بجانب كشف بمصادر الدخل وعقد الإيجار، ووصل آخر شهرين للإيجـــار علاوة على كشــف حســـاب بـــنكي بآخــر 6 شـهور مع إرفاق كشف رسمــي بالإقساط والالتزامات المطلوبة من الشخص، وغيرها من الأوراق الرسمية الأخرى،.

وأضاف الأنصاري انه فيما يخص الجزء الثاني من حملة#أبشروا _ بالخير والمتعلق بسداد الرسوم الدراسية للطلبة العلم المتعسرين المتواجدين داخل الكويت فقد تم تحديد الطلبة المستفيدين من الحملة وعددهم 1404 طلاب تقريبا من شتى المراحل الدراسية والجنسيات والمقيمين من ضيوف الكويت وفي سبتمبر المقبل بداية العام الدراسي سوف نبدأ في التنفيذ عن طريق زيارة المدارس وتسليمها الرسوم.

وتوجه وفد النجاة بالشكر لوزارة الشؤون على تعاونها ودعمها للحملة ولكل الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية وأخواتها من الجمعيات الخيرية الأخرى.