أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وقوف الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية إزاء كل ما يمس أمنها واستقرارها، وأعرب عن شجبه واستنكاره للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف دورية أمنية بمحافظة الجيزة مما أسفر عن استشهاد خمسة أفراد من الشرطة، جاء ذلك في برقية عزاء ومواساة بعث بها الجراح، إلى وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار.

وقال الجراح في برقيته:«ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف دورية أمنية بمحافظة الجيزة وأسفر عن استشهاد خمسة أفراد من الشرطة، وإذ آلمنا هذا المصاب الجلل، فإننا نستنكر هذا العمل الإرهابي البغيض الذي يتنافى مع كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية.



ولا يسعنا أمام هذه الجريمة البشعة إلا أن نؤكد وقوفنا التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة إزاء كل ما يمس أمنها واستقرارها.



سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان ويحفظ جمهورية مصر العربية الشقيقة من كل سوء ومكروه.