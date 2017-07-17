عاطف رمضان

أبرمت وزارة الدولة لشؤون الشباب مذكرة تعاون مع المعهد الدولي الكويتي للتدريب الاهلي لإقامة برنامج تأهيلي لفئة الشباب لخلق موظف مثالي قادر على العمل في القطاع الخاص.

وفي مؤتمر صحافي عقدته وزارة «الشباب» أمس بحضور مدير المعهد الدولي الكويتي للتدريب محمد المعتوق والمدير التنفيذي للمعهد الدولي الكويتي للتدريب والمستشار التربوي عزيزة الحداد والمدير التنفيذي للجمعية الدولية للمدربين والمطورين ايلي شعيا، أكد مدير إدارة البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل القيادات الشبابية بالتكليف في وزارة الدولة لشؤون الشباب خالد العصيدان أن هذا التعاون لتدريبي الشباب الكويتي وتحفيزهم على العمل في القطاع الخاص وتدريبهم علي اساسيات العمل في القطاع الخاص في المجالات الإدارية والمهنية.

واضاف ان فئة الشباب في المجتمع الكويتي تشكل 70% لذا من الضروري من الاستثمار الامثل في هذه الفئة التي هي قادة المستقبل.

ولفت إلي ان البرنامج ينطلق في 13 أغسطس المقبل ولمدة شهر، منها اسبوعين في الكويت ومثلهم تقريبا في اميركا، مشيرا إلى ان التسجيل في البرنامج مستمر في موقع وزارة الشباب حتى نهاية الشهر الجاري ومن ثم إجراء المقابلة الشخصية واختيار 50 شخصا.

وقال ان البرنامج يشمل ورش عمل تثقيفية وتوعوية للشباب في مجال العمل في القطاع الخاص، لافتا إلى أن الفئة المستهدفة من البرنامج ما بين 18 و 25 سنة من الجنسين من الكويتيين، والدورة بالمجان للمنتسبين لها وسيحصل المتدرب في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة تؤكد اجتيازه هذه البرنامج.