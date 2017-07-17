بشرى شعبان

أعلنت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد أن الهيئة قررت السماح بتجديد إذن العمل قبل 6 شهور من تاريخ الانتهاء على أن تكون المدة القصوى للإذن 3 سنوات.

وأوضحت المزيد أن ذلك يسهم في تنظيم العمل بقطاعي العمل الأهلي والنفطي، مشيرة إلى أن المستندات المطلوبة لدى تجديد إذن العمل تشمل: وثيقة سفر صالحة، صورة إذن العمل السابق، صورة البطاقة المدنية للعامل، نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من عقد العمل مستوفية البيانات المحددة بالقانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع لدى إدارة العمل، استيفاء الرسوم المقررة، وأي مستندات أخرى تحددها الهيئة.