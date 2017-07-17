يشارك ديوان المحاسبة اليوم الاثنين في اللقاء التشاوري للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) المقرر اقامته في الجمهورية الجزائرية بغية إعداد المخطط الاستراتيجي للمنظمة.

وقال ديوان المحاسبة في بيان صحافي أمس إن الوفد الكويتي المشارك سيقدم خلال اللقاء الذي سيستمر يومين عرضا حول إنجازات المخطط والصعوبات المعترضة كما سيتضمن عروضا مرئية من الأمانة العامة لـ (الأرابوساي) ومن اللجان التابعة لها حول إنجازاتها وتصوراتها للمخطط.

وأضاف أن الوفد يضم كلا من مدير إدارة الرقابة على التسويق والاستثمار للجهات النفطية محمد الدوسري ومدير إدارة التدريب والعلاقات الدولية سعود الزمانان ومدير إدارة الرقابة على الأداء بالتكليف عادل الكوت ومدقق بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية فاطمة درويش.

ونقل البيان عن الدوسري قوله ان الاجتماع سيتطرق إلى نتائج الاستبيان الموزع على الأجهزة الأعضاء وعن نتائج الاستطلاع للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) وحول ملامح المخطط الاستراتيجي للمنظمة من قبل ممثل الأمانة العامة.

وأضاف الدوسري أن جدول أعمال اللقاء يشتمل على تقديم عرض حول الإدارة الاستراتيجية الإقليمية إضافة إلى ورشة عمل الإطار العام للمخطط الاستراتيجي واستعراض نتائجها والاتفاق حول المراحل القادمة.

يذكر أن المجلس التنفيذي لـ (الأرابوساي) في اجتماعه الـ46 المنعقد في لبنان خلال أكتوبر 2011 أعاد تشكيل لجنة فريق المخطط الهيكلي وعهد إليه بمهمة تقييم نتائج تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمنظمة للأعوام (2008 - 2012) وإعداد تصور لمخطط (2013 - 2017).

ويضم الفريق أعضاء من السعودية والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وموريتانيا واليمن إضافة إلى الأمانة العامة لمنظمة (الأرابوساي).