القاهرة - هناء السيد

أعرب وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم عن سعادته للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث استقبلهم على هامش أعمال الدورة العادية الـ 48 لمجلس وزراء الإعلام العرب، مشيدا باهتمام الرئيس السيسي بقضايا الإعلام العربي.

وأعرب المزرم في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» خلال ترؤس المزرم وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة عن فخره واعتزازه بفوز الإعلامي الكاتب ماجد الشطي بجائزة الشخصيات العربية الرائدة في مجال الإعلام والبرامج الإذاعية.

من جانبه، اعرب ماجد الشطي عن فخره واعتزازه بفوزه بالجائزة ضمن 12 مكرما من جميع الدول العربية، مشيرا إلى ان هذا التكريم ليس له فقط وإنما يمنح للإعلام الكويتي بكل وسائله المرئية والمقروءة والمسموعة، مشيدا بمسيرة الإعلام الكويتي المتميزة وهذا بفضل القائمين عليه، واكد الشطي قائلا: ان تكريمي اليوم يعد وساما على صدر كل إعلامي عربي. وشدد على دور الإعلام وتضافر الجهود العربية لمواجة آفة الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف والاهتمام بتوعية الشباب.

وأشارت مدير إدارة الإعلام العربي قطاع الإعلام الخارجي لولوة السالم الى ان فوز الشطي بالجائزة يعد فخرا لنا جميعا وتكريما مستحقا عبر مسيرته الإعلامية الحافلة بالعطاء ومسيرته في الاعلام الكويتي.

حضر الاجتماعات مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد البكر، وضم وفد وزارة الإعلام الوكيل المساعد لقطاع الإعلام الخارجي فيصل المتلقم ولولوة السالم مدير إدارة الإعلام العربي - قطاع الإعلام الخارجي، ومدير إدارة المكتب الفني سالم الوطيان، كما شارك رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد العواش والإعلامي ماضي الخميس.