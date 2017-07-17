أعلنت جمعية المهندسين تشكيل مجموعة من فرق العمل التي ستضم أعضاء من مجلس الإدارة ورؤساء بعض اللجان، وذلك لمتابعة شكاوى وهموم المهندسين وتسهيل شؤونهم في مختلف الجهات العامة والخاصة.

من جانبه، قال أمين سر الجمعية م.فهد العتيبي إن هذا القرار يهدف الى تسريع عمليات التواصل مع الزملاء والزميلات الأعضاء بالجمعية لمتابعة قضاياهم وشؤونهم في مختلف المواقع الحكومية والخاصة، مضيفا أن هذه الفرق تضم أعضاء من مجلس الادارة وبعض رؤساء اللجان ذات الشأن ويمكن للجميع التواصل مع أي من أعضاء الفريق المعني وعرض أية شكاوى أو مقترحات، وأي مشروع عمل أو قضية تهم المهندسين والمهندسات والعمل التطوعي عموما.

وأوضح العتيبي أن أسماء أعضاء هذه الفرق معلنة على مختلف مواقع التواصل الرسمية للجمعية، وأن أعضاءها في الغالب متواجدون في هذه الجهات لتسهيل وتسريع تحقيق الأهداف المرجوة، لافتا الى أن أعضاء هذه الفرق سيتابعون عن كثب شؤون المهندسين في كل من وزارة الأشغال العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والبلدية، وديوان الخدمة المدنية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووزارة النفط، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات.

وأكد العتيبي امكانية تشكيل أي فرق أخرى وبأي من الجهات العامة والخاصة في حال رغب الزملاء والزميلات بذلك، موضحا أننا لن نألو جهدا في متابعة قضايا المهندسين وفقا لأهداف إشهار الجمعية التي تمثل كافة المهندسين بالكويت وتسعى الى خدمتهم والارتقاء بدورهم في خدمة الدولة والمجتمع.