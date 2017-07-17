استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي، اليوم الاثنين، عند مستوى 0.302 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 0.346 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.396 دينار بينما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 0.313 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وكان مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة قد أشار يوم الجمعة الماضي إلى تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الجاري الأمر الذي أعاد القلق حول حالة الاقتصاد الأمريكي.