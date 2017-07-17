موسى أبو طفره

توجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، اليوم الإثنين ، إلى القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس جمهورية مصر العربية المشير عبدالفتاح السيسي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويضم الوفد المرافق مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد الناصر وسفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية محمد الذويخ ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر وعددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

وكان في وداع الشيخ صباح الخالد على أرض المطار مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وسفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد السفير ياسر عاطف.