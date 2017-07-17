كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية، بفرع بلدية الفروانية، بتنفيذ جولة تفتيشية شملت الكشف على مطابخ تجهيزات المواد الغذائية بمنطقة العارضية الصناعية وجمعية تعاونية بأحد مناطق المحافظة وأسفرت الجولة عن تحرير18 مخالفة .

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية، ناصر الرشيدي، أن الجولة انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحا وانتهت في الثانية عشر ظهرا وقد تم تقسيم الفريق المشارك في الجولة إلى مجموعتين حيث انطلقت المجموعة الأولى إلى مطابخ التجهيزات الغذائية في العارضية الصناعية والمجموعة الثانية إلى أحد الجمعيات التعاونية بأحد المناطق التابعة للمحافظة .

وأشار الرشيدي إلى أن الجولة جاءت للتأكد من سلامة المادة الغذائية التي تقدم للمستهلك ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أن الجولة أسفرت عن تحرير 11 مخالفة بمطابخ التجهيزات الغذائية تضمنت تداول مواد غير ذات قيمة غذائية ، عدم التقيد بقواعد النظافة عامة ، العمل بشهادات صحية منتهيه وتحرير 7 مخالفات بالجمعية تضمنت مخالفات عدم التقيد بقواعد النظافة العامة ،العمل بشهادات صحية منتهيه .



وأكد الرشيدي على أن المفتشين بالإدارة يعملون على قدم وساق من خلال الجولات اليومية المستمرة التي يقومون بها على محلات المواد الغذائية والأسواق الواقعة ضمن نطاق المحافظة وذلك لضمان صحة وسلامة المواد الغذائية التي تقدم للمستهلكين.