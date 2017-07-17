كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن قيام إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الأحمدي بعملية إزالة لعدد 200 بسطة لبيع الأعلاف بمنطقة الوفرة .



وفي هذا السياق أوضح مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي، م. فهد الشتيلي، أن عملية الإزالة تمت على 200 بسطة لبيع الأعلاف ومستلزمات الماشية، مشيرا إلى عملية الإزالة تمت على مرحلتين وفقاً لتنظيم العمل بسبب اتساع رقة التعدي على أملاك الدولة، وان القانون مطبق على الجميع ولا استثناءات حيال تلك البسطات .

وبدوره أفاد مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م. سعود الدبوس أن عملية الإزالة كانت مسبوقة بإنذارات تمهد إخلاء المنطقة من البسطات وعمليات البيع العشوائية.

وأضاف الدبوس أن كثيرا من أصحاب البسطات تجاوب مع المدة القانونية للملصقات المنذرة بعملية الإزالة ، وأصبحت الآن المنطقة خالية تماما من عمليات البيع العشوائية.



وذكر الدبوس ان عملية الإزالة استوجبت وجود عدد 4 رافعات وعدد 4 سطحات وعدد 8 نسافات وسطحتين.

كما دعت ادارة العلاقات العامة جميع المواطنين والمقيمين في حال وجود اي استفسار او شكوى يمكنهم الاتصال على الخط المباشر (1844448)او التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun